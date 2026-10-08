Encontrado un vertedero ilegal con 8.000 metros cúbicos de residuos en una finca de Tenerife

Este pasado miércoles, el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) encontró un vertedero ilegal en una finca de Tenerife.

En el interior de la finca se habían acumulado aproximadamente 8.000 metros cúbicos de residuos, según ha informado Europa Press.

Durante la investigación, los agentes de la policía pudieron comprobar que los vertidos se estaban llevando a cabo durante un sostenido tiempo atrás y sin los permisos administrativos correspondientes. Y teniendo además en cuenta que este tipo de actividad no está permitida por su clasificación como suelo rústico de protección agrícola, ha concretado la Policía Canaria en una nota de prensa.

Por ese motivo, se han instruido diligencias contra el propietario de la finca por delitos contra recursos naturales y la ordenación del territorio, han informado los agentes a la agencia de comunicación.

Residuos encontrados durante las inspecciones policiales

La Policía Canaria localizó diferentes tipos de residuos en grandes cantidades como sólidos urbanos y de construcción y demolición, además de neumáticos, enseres, cableado eléctrico, envases y botes de pintura, han detallado en el comunicado de prensa. Además, algunos de estos materiales, incluso, pueden contener sustancias contaminantes.

También se encontraron restos dispersos de amianto, que estaban enterrados entre otros materiales. Un residuo bastante peligroso que puede aumentar el debilitamiento del impacto ambiental y sanitario descubierto en la finca.