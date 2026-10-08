Interceptan un cayuco con 79 inmigrantes ilegales a escasas millas de El Hierro

La incesante crisis migratoria que padece el archipiélago canario suma un nuevo episodio. En la tarde de este jueves, los efectivos de Salvamento Marítimo han interceptado una embarcación precaria con 79 personas de origen subsahariano a bordo. El operativo se desplegó en las inmediaciones de la isla del Meridiano, que sigue soportando una presión migratoria sin precedentes debido a la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante el descontrol de las fronteras.

Según han informado fuentes del organismo estatal, la alerta se produjo cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior operado por la Guardia Civil detectó un eco sospechoso en su radar. La embarcación fue localizada a casi ocho millas náuticas al sur de la isla. Inmediatamente, se movilizó a la Salvamar Diphda, que partió a su encuentro para garantizar una escolta segura hasta las instalaciones portuarias.

Entre los ocupantes de este nuevo cayuco se encontraban dos mujeres y tres menores de edad. Una vez que lograron atracar en La Restinga, los inmigrantes fueron atendidos a pie de muelle por el habitual dispositivo sanitario, conformado por los efectivos del Servicio de Urgencias Canario y voluntarios de la Cruz Roja. Afortunadamente, no se han reportado traslados de gravedad a centros hospitalarios, aunque el cansancio y las malas condiciones de la travesía eran evidentes.

La isla de El Hierro se ha convertido en el principal epicentro de la ruta atlántica, una de las más mortíferas del mundo y, al mismo tiempo, la más explotada por las mafias del tráfico de personas. Las autoridades locales y autonómicas llevan meses denunciando el colapso absoluto de sus recursos de acogida, una situación que está poniendo al límite a las administraciones insulares.

Mientras tanto, el constante goteo de embarcaciones demuestra que las redes criminales continúan operando con total impunidad en las costas de África occidental. El Ministerio del Interior sigue sin establecer un control efectivo ni desplegar los recursos necesarios en origen para frenar este fenómeno que atenta tanto contra la seguridad nacional como contra la vida de los propios inmigrantes que se echan al mar.