La acampada por la vivienda en Arrecife se fija en un parque protegido

La Asamblea por la Vivienda en Lanzarote ha consolidado su presencia en el Parque José Ramírez Cerdá de Arrecife, transformando este entorno en el epicentro insular de las movilizaciones por el derecho a un techo digno. Durante las primeras horas de la instalación, agentes de la Policía Local de Arrecife se personaron en la zona para notificar a los concentrados que el parque cuenta con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) protegido, al ser una obra del artista César Manrique.

Frente al aviso policial, los promotores de la protesta defendieron la legalidad de la ocupación amparándose en el artículo 21 de la Constitución Española, que reconoce el derecho fundamental de reunión pacífica sin necesidad de autorización previa en lugares de tránsito público. Para justificar el uso de tiendas de campaña y mobiliario efímero, la asamblea apeló expresamente a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencia 195/2003 sobre una concentración en Candelaria, Tenerife). Según dicha resolución, la instalación de elementos temporales forma parte del ejercicio legítimo de protesta y su prohibición resulta desproporcionada si solo se fundamenta en molestias genéricas a la circulación.

Cuidado del recinto, vida comunitaria y organización por comisiones

Ante las críticas recibidas por la ocupación del espacio público, los manifestantes respondieron desplegando jornadas de acondicionamiento y limpieza en el propio parque. Equipados con escobas y cepillos, los participantes procedieron a retirar colillas, residuos acumulados y polvo en las zonas comunes, asegurando que el espacio presentaba «signos evidentes de abandono» antes de su llegada y defendiendo que la reivindicación política es compatible con la conservación del patrimonio público.

La actividad en el Parque Ramírez Cerdá ha ido derivando en un punto de encuentro vecinal al que se han sumado familias y residentes para debatir sobre la crisis habitacional de la isla. La organización de la acampada se articula de forma horizontal mediante un esquema de asambleas abiertas, comisiones y grupos de trabajo específicos, buscando con ello articular propuestas ciudadanas permanentes frente al problema de la vivienda en Lanzarote.

Marco de movilización estatal y homenaje a Maricarmen Abascal

La iniciativa en Arrecife se encuadra en una ola más amplia de protestas por la vivienda que se extienden por diferentes puntos del territorio estatal, si bien el colectivo insiste en adaptar sus reivindicaciones a las particularidades territoriales y sociales del mercado inmobiliario insular.

Asimismo, la jornada inicial estuvo marcada por un acto de homenaje en memoria de Maricarmen Abascal, activista fallecida tras ser desahuciada en Madrid y convertida en uno de los símbolos recientes de esta problemática social. Los integrantes de la acampada guardaron un minuto de silencio y encendieron velas en el parque para denunciar el impacto humano de la especulación inmobiliaria y señalar la incapacidad del sistema actual para garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables.