La Copa de Europa de Triatlón cortará el tráfico del frente marítimo de Santa Cruz este domingo

La celebración de la Copa de Europa de Triatlón provocará este domingo 11 de octubre importantes cambios de tráfico en el frente marítimo de Santa Cruz de Tenerife, con cortes entre las 07:00 y las 14:30 horas.

Las restricciones se extenderán desde la avenida de la Constitución, junto al Auditorio de Tenerife Adán Martín, hasta la avenida Francisco La Roche, a la altura del Monumento a la Victoria. Durante ese periodo, el tráfico será desviado por la vía interior del puerto.

Los cambios afectarán también a la avenida Marítima, la calle Imeldo Serís, la plaza de España y distintas vías próximas al recorrido de la prueba.

Restricciones en varias calles

Entre las vías afectadas figuran Víctor Zurita Soler, Antonio Perera Reyes, Bravo Murillo, La Marina y República de Honduras, además de las vías de servicio de la Dársena de Los Llanos y el Intercambiador.

También se prohibirá girar a la derecha desde La Marina hacia la avenida Marítima en dirección sur, salvo para acceder al aparcamiento de la plaza de España.

Desde Bravo Murillo tampoco se podrá girar hacia la avenida Marítima, por lo que los vehículos serán desviados hacia La Marina o General Gutiérrez.

Quienes circulen por Villalba Hervás tendrán que continuar hacia La Marina, manteniéndose libre el acceso al aparcamiento.

Además, quedará prohibido estacionar en la avenida Francisco La Roche, hasta el Monumento a la Victoria, desde las 01:00 horas del domingo y hasta que termine el evento.

Nueve líneas de guaguas cambiarán su recorrido

Las restricciones afectarán también al transporte público entre las 07:00 y las 14:30 horas.

Las líneas 947, 946, 945, 921, 917, 916, 910 y 909 modificarán sus itinerarios habituales y circularán por el interior del muelle, con parada únicamente a la entrada y salida de estas instalaciones.

Durante ese periodo quedarán fuera de servicio, en ambos sentidos, las paradas de avenida Anaga, las dos de Edificio Múltiples, plaza de España, plaza de Europa, Estación Marítima y Hacienda.

La línea 920 tendrá un recorrido alternativo desde el Intercambiador por las casetas azules y las avenidas Tres de Mayo, La Salle y Méndez Núñez hasta recuperar su recorrido en la Rambla de Santa Cruz.

También quedarán fuera de servicio para esta línea las paradas del TEA, Cabildo, Alameda, plaza de Isabel II, La Marina y Almeida.

Los cambios permanecerán activos hasta las 14:30 horas del domingo, cuando está previsto que termine el dispositivo asociado a la Copa de Europa de Triatlón y pueda recuperarse progresivamente la circulación habitual.