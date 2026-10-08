La Fortaleza se suma a una alianza nacionalista y CC busca más apoyos para las generales del 29-N

Coalición Canaria abrirá un proceso de conversaciones con otras organizaciones nacionalistas de Gran Canaria para explorar posibles acuerdos de coalición de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La decisión fue adoptada este miércoles por la Ejecutiva insular de CC, que pretende reunir a distintas fuerzas en torno a una candidatura o fórmula de colaboración con una agenda centrada en Canarias.

El movimiento cuenta ya con una primera adhesión. La Fortaleza de Santa Lucía ha acordado dentro de su organización sumarse a la alianza planteada para los próximos comicios.

CC plantea un diálogo sin vetos

El secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, aseguró que el partido afrontará las conversaciones "con la mano tendida y sin vetos" y defendió la necesidad de reforzar la representación nacionalista en las Cortes Generales.

Rodríguez sostiene que la fragmentación de este espacio político en Gran Canaria ha debilitado su capacidad de influencia y plantea ahora buscar acuerdos con las organizaciones que compartan la defensa de una agenda propia para el Archipiélago.

El dirigente nacionalista insistió además en que la estrategia de CC no pretende situarse dentro de un bloque estatal de izquierdas o derechas, sino articular una propuesta política centrada en los intereses de Canarias.

Precedentes de acuerdos municipales

CC recuerda que las conversaciones no parten de cero. El pasado junio alcanzó en Arucas un acuerdo con Municipalistas Primero Canarias.

La formación también mantiene experiencias de colaboración con otras organizaciones nacionalistas en municipios como Telde, con CCD, y Santa Lucía, con La Fortaleza.

La Ejecutiva insular comenzará ahora los contactos con las distintas fuerzas de Gran Canaria para determinar si esos entendimientos locales pueden trasladarse a un acuerdo electoral de ámbito insular antes de las generales del 29 de noviembre.