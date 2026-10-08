La inversión millonaria de un país árabe para gestionar el Puerto de Las Palmas

El libre mercado y la seguridad jurídica continúan afianzando al archipiélago canario como un enclave preferente para la atracción de capital extranjero. En esta ocasión, la inyección económica procede de Oriente Medio. El grupo Rawanq Al Salam International, originario del sultanato de Omán, se prepara para asumir la gestión directa de la terminal pesquera operada por Atlantika Marine Logistics en el Puerto de Las Palmas.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria certificará este jueves el traspaso del cien por cien de las participaciones de la empresa. El trámite, que cuenta con el respaldo de la dirección del puerto, refleja la agilidad necesaria para no dejar escapar oportunidades de inversión. Con esta firma, Gran Canaria refuerza su rol como base logística y punto de apoyo para la flota pelágica internacional que faena en el Atlántico.

El valor de la propiedad y el espacio

Esta adquisición otorga a la firma omaní el control sobre una concesión demanial de notable valor estratégico. Se trata de 6.012 metros cuadrados de terreno, junto a diversas canalizaciones subterráneas, en el Área Funcional 9 del recinto portuario. El objetivo de este espacio es netamente productivo: mantener activa una terminal logística integral que ofrezca servicio, mantenimiento y apoyo operativo a los buques pesqueros.

El recorrido de esta infraestructura refleja el dinamismo del mercado marítimo. Adjudicada en 2007 a la filial del gigante islandés Samherji, la planta operó como Katla Seafood Canarias antes de transformarse en Atlantika Marine Logistics. Hasta ahora, el control estaba en manos de Baltlanta, una histórica armadora lituana. El mercado dicta una evolución natural y las empresas se adaptan. Baltlanta coordinaba desde hace años las descargas de pescado congelado en Las Palmas, manteniendo una colaboración operativa con Omán que hoy se consolida en una adquisición total.

Una flota internacional en expansión

El paso al frente de Rawanq Al Salam, bajo la dirección de su CEO Egill Árnason, responde a la necesidad de gestionar sin intermediarios la operativa de una flota pesquera en expansión. El grupo cuenta con certificaciones ambientales y mueve una estructura de arrastreros y buques factoría. Naves como el Viking 1, Al Rahma o Al Asifa forman parte de un esquema de captura y procesamiento en alta mar enfocado en la especie pelágica y los túnidos.

Garantizar la operatividad de estos barcos exige un puerto base que ofrezca libertad de movimientos y certidumbre económica. La terminal del Muelle Grande proporcionará a Omán capacidad propia para las labores de congelación, avituallamiento y reparación. También centralizará la logística de transbordos, un proceso que genera una actividad incesante a su alrededor.

Libertad económica como motor portuario

La prosperidad del archipiélago pasa por la apertura comercial. Cuando el capital privado invierte, el beneficio trasciende a la propia empresa. Se asegura el mantenimiento de las instalaciones, se garantiza el flujo de buques y se sostiene un ecosistema de pequeñas empresas locales que viven de proveer a los gigantes del mar.

El Puerto de Las Palmas demuestra que su mejor baza es la competitividad. Acoger a corporaciones multinacionales sin asfixiarlas a nivel burocrático permite que la capital siga reinando como centro de distribución pesquera. La llegada de los inversores omaníes confirma que Canarias mantiene el pulso firme para hacer negocios rentables en medio del Atlántico.