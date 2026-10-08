La Palma ofrece hasta 300 euros al mes para el alquiler a jóvenes de 18 a 35 años

Los jóvenes de entre 18 y 35 años residentes en La Palma pueden solicitar hasta el próximo 13 de octubre las ayudas del Cabildo destinadas a contribuir al pago del alquiler de su vivienda o habitación habitual.

La convocatoria permite subvencionar el 50% de la renta mensual, con un máximo de 300 euros al mes. El periodo subvencionable comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, siempre que se justifiquen las mensualidades conforme a las bases.

Quién puede solicitar la ayuda

Para acceder a la subvención es necesario residir de forma efectiva y habitual en La Palma y estar empadronado en la vivienda objeto de la ayuda en el momento de presentar la solicitud.

También se debe ser titular de un contrato de arrendamiento o estar en disposición de suscribirlo. En el caso del alquiler de una habitación, será suficiente acreditar documentalmente la relación de alquiler y el pago efectivo de la renta.

Los ingresos anuales deberán ser iguales o inferiores a tres veces el IPREM. El límite aumenta hasta cuatro veces el IPREM para personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o titulares de familia numerosa.

La convocatoria establece una única subvención por contrato de arrendamiento, independientemente del número de personas que residan en la vivienda. Cuando haya varios titulares, la cuantía se repartirá entre ellos si todos presentan la solicitud y cumplen los requisitos.

Hasta el 13 de octubre para presentar la solicitud

El plazo comenzó el 22 de septiembre y permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del 13 de octubre de 2026.

La documentación puede presentarse a través de la sede electrónica del Cabildo de La Palma o presencialmente en los registros habilitados, entre ellos las oficinas de Santa Cruz de La Palma, Los Llanos de Aridane y San Andrés y Sauces.

También pueden utilizarse los demás registros previstos en la legislación administrativa, incluidas las oficinas de Correos y las oficinas de asistencia en materia de registros.

Compatible con otras ayudas

La ayuda puede compatibilizarse con otras subvenciones públicas o privadas destinadas al mismo fin, siempre que la suma total recibida no supere el coste del alquiler.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. Si el presupuesto disponible no fuera suficiente para atender todas las solicitudes admitidas, el importe global podrá repartirse proporcionalmente entre las personas beneficiarias.

El Cabildo dispone de un plazo máximo de seis meses, contado desde el día siguiente al cierre de la convocatoria, para resolver las solicitudes.

Quienes cumplan los requisitos tienen hasta el 13 de octubre para solicitar una ayuda que puede alcanzar los 300 euros mensuales para afrontar el alquiler de su vivienda o habitación habitual en La Palma.