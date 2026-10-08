La Plataforma Ciudadana por el Transporte Público reclama en Gran Canaria que GLOBAL sea pública

La Plataforma Ciudadana por el Transporte Público de Gran Canaria ha reclamado al Cabildo Insular que GLOBAL sea pública.

La plataforma ha pedido que se empujen los pasos convenientes para realizar avances hacia la "gestión pública y directa del servicio", con la oportunidad de tomar como muestra el modelo de TITSA en Tenerife, según ha informado Europa Press este pasado martes.

Desde la plataforma dejan clara la necesidad, durante una rueda de prensa en el salón de actos del Edificio Sindical de la capital grancanaria, de que el Cabildo de Gran Canaria lleve a Pleno una moción que pueda ser trasladada de manera oficial a la Autoridad Única del Transporte en Gran Canaria (AUTGC).

La plataforma tiene como lema ‘Guaguas sí, autobuses no’, una frase con la que quieren dar a conocer la alerta de cómo la isla se va a jugar el modelo de transporte en el futuro y el tener en cuenta la disposición de decisión en este servicio imprescindible en la isla canaria.

"No estamos hablando únicamente de quién pone las guaguas en la carretera. Estamos hablando de quién decide sobre la movilidad de Gran Canaria, de si lo hace una empresa de fuera o una empresa de todos los grancanarios", han expresado en rueda de prensa los portavoces de la plataforma.

Los integrantes utilizan como muestra el ya modelo existente en Tenerife, con el que en 2007, el Cabildo Insular, se hizo con el cien por cien de las acciones de TITSA, momento en el que tuvieron la potestad para gestionar dicha empresa, pero también las frecuencias, horarios y líneas del transporte público de la isla tinerfeña.