Lanzarote entra en aviso amarillo este viernes por lluvias de hasta 15 litros en una hora

Lanzarote afrontará este viernes 9 de octubre una jornada de inestabilidad meteorológica con aviso amarillo por lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El aviso comenzará a las 15:00 horas y contempla precipitaciones que pueden alcanzar los 15 milímetros, equivalentes a 15 litros por metro cuadrado, en apenas una hora. Los chubascos podrán ser fuertes y Aemet no descarta que estén acompañados por alguna tormenta aislada.

La situación afecta a Lanzarote y también puede alcanzar La Graciosa, con especial atención a la evolución de las precipitaciones durante la tarde y la noche.

Una posible DANA mantiene la incertidumbre

El episodio coincide con una situación de inestabilidad en altura que podría evolucionar hacia una DANA, aunque su posición y trayectoria todavía mantienen incertidumbre.

Las previsiones apuntan a que el aire frío en altura favorecerá la formación de chubascos en Canarias durante los próximos días, pero la intensidad y distribución de las precipitaciones dependerán de la evolución final del sistema.

Por este motivo, conviene evitar presentar por ahora la DANA como un impacto directo y seguro sobre Lanzarote. Lo confirmado es el aviso amarillo por las lluvias previstas para este viernes.

Precaución en barrancos y zonas inundables

Ante episodios de precipitaciones intensas, el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote recomienda prestar especial atención a barrancos y puntos inundables, revisar desagües y evitar desplazamientos innecesarios cuando las condiciones empeoren.

También aconseja no estacionar vehículos en cauces de barrancos y no intentar atravesar con el coche zonas que hayan quedado inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar el vehículo.

En caso de tormenta, se recomienda alejarse de estructuras metálicas y árboles aislados y extremar la precaución en carretera.

La situación meteorológica seguirá sujeta a cambios durante las próximas horas, por lo que los avisos de Aemet pueden ser actualizados en función de la evolución de las lluvias y de la posible formación de la DANA.