Lanzarote recibe de madrugada otra embarcación al límite de su capacidad

El mar que rodea Canarias consolida su papel como escenario de un tráfico incesante. La noche del miércoles volvió a dejar una imagen que la rutina amenaza con normalizar en las costas del archipiélago. Salvamento Marítimo interceptó y auxilió a más de un centenar de personas que navegaban a bordo de una lancha neumática. Los efectivos de emergencia trasladaron a los ocupantes hasta el muelle de la capital de Lanzarote, donde desembarcaron en aparente buen estado de salud tras una travesía de alto riesgo.

El aviso activó el operativo a las 22:54 horas. La embarcación se encontraba en aguas internacionales, a unos 68,5 kilómetros al noreste de la isla, según detalla el Consorcio de Emergencias. Para garantizar el éxito del rescate y la seguridad de los tripulantes, fue necesaria la movilización de dos unidades navales, las salvamares Acrux y Al Nair, que completaron la maniobra de aproximación y trasbordo ya en la madrugada.

El modelo de negocio del tráfico humano

Este último episodio confirma un cambio de patrón en la gestión de las salidas hacia Canarias. Hasta hace poco, las lanchas neumáticas se reservaban para grupos más reducidos. Sin embargo, este verano ha marcado un punto de inflexión operativo. Por primera vez, las redes que controlan el litoral de África Occidental han empezado a fletar estas frágiles embarcaciones con más de cien personas a bordo.

Detrás de este salto cuantitativo opera una lógica estrictamente económica. Los organizadores de estos viajes maximizan sus ingresos hacinando a decenas de pasajeros en estructuras de goma, asumiendo un riesgo vital que asumen quienes pagan el trayecto. Cuanta más gente sube a la lancha, mayor es el margen de beneficio por viaje. Para este negocio ilícito, la seguridad es un factor secundario frente a la rentabilidad del flete.

La presión sobre la frontera oriental

Lanzarote asume el grueso de esta nueva modalidad de llegadas masivas. La isla se encuentra en la vanguardia geográfica de la ruta, convirtiéndose en el destino natural de las salidas desde zonas limítrofes con Marruecos y el Sáhara. Los datos recientes ilustran la consolidación de este fenómeno. En apenas tres meses, las autoridades han documentado cuatro llegadas que superan el centenar de ocupantes en una sola neumática.

La escalada comenzó el 8 de julio con una embarcación de 122 personas. El 20 de agosto, otra nave similar alcanzó la costa con 111 ocupantes. El pasado 14 de septiembre se registró una tercera con 107. Esta nueva intervención suma un eslabón más a una cadena que no da tregua a los dispositivos de seguridad desplegados en la provincia oriental.

Un despliegue logístico permanente

El trabajo de Salvamento Marítimo refleja la asunción de una responsabilidad que ya trasciende el auxilio puntual. El Estado mantiene un despliegue permanente para paliar los efectos de una frontera porosa. Cada rescate exige recursos navales, movilización de personal y un gasto estructural constante para atender en destino las consecuencias del descontrol en origen. Las mafias explotan esta red de seguridad, integrando los buques de rescate españoles como la fase final de su servicio.

Mientras las embarcaciones zarpen sin impedimento, los puertos canarios seguirán ejerciendo de receptores de un problema diplomático no resuelto. La imagen de las patrulleras atracando de madrugada en Arrecife ya no es una excepción. Es el resultado de unas políticas de vecindad que no logran frenar la actividad delictiva en el continente vecino. Canarias absorbe, día tras día, el impacto de una frontera que cede ante la presión ininterrumpida.