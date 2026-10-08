Las Palmas destina 190.000 euros a vigilar 224 viviendas públicas de Tamaraceite y Las Rehoyas

Las Palmas de Gran Canaria destinará 190.000 euros a la vigilancia y seguridad de 224 viviendas públicas situadas en Tamaraceite y Las Rehoyas mientras se completa su proceso de escrituración y entrega.

El contrato ha sido adjudicado a Cenpol Seguridad y se divide en dos lotes de 95.000 euros cada uno.

El primero corresponde a las 76 viviendas del ARRU de Tamaraceite situadas en la calle María Arencibia Cabrera. El segundo abarca 148 viviendas protegidas, además de locales y garaje, en la calle Carretera de Mata, en Las Rehoyas.

Vigilancia durante las 24 horas

El servicio incluirá presencia de vigilantes las 24 horas del día, también durante festivos, con el objetivo de proteger los edificios, sus instalaciones, perímetros y espacios exteriores.

La empresa deberá encargarse además de la conexión y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia instalados en los accesos a ambos inmuebles.

Las cámaras permitirán supervisar de forma remota los puntos de entrada, mientras la adjudicataria asumirá tanto el mantenimiento preventivo como las reparaciones necesarias ante posibles averías.

Hasta que se entreguen las viviendas

La vigilancia se mantendrá mientras finaliza el proceso de escrituración y se procede a entregar los inmuebles a sus nuevos propietarios.

Hasta entonces, el contrato cubrirá tanto el control presencial como la gestión remota de los sistemas de seguridad de los edificios de Tamaraceite y Las Rehoyas.