Llegan 125 ocupantes de una neumática este jueves a Puerto Naos en Lanzarote

Los efectivos de Salvamento Marítimo han interceptado este jueves una embarcación neumática de grandes dimensiones que navegaba a 58 millas náuticas, lo que equivale a aproximadamente 107 kilómetros, al noreste de la isla de Lanzarote.

A bordo de la embarcación viajaban un total de 125 migrantes, entre ellos 99 hombres, apenas cuatro mujeres y 22 menores de edad.

Según la información facilitada por el organismo estatal a lo largo de este jueves, la neumática presentaba una grave entrada de agua que amenazaba con hacerla zozobrar en medio del océano, poniendo en grave riesgo la vida de todos sus ocupantes.

Por ello, todos los ocupantes se encontraban en estado de pánico ante las manifiestas dificultades para continuar la navegación debido al agua que anegaba la base de la neumática, según ha informado Europa Press.

Entonces, fueron los propios tripulantes los que alertaron a los servicios de emergencia de la crítica situación que atravesaban, mediante el uso de sus dispositivos móviles.

El Centro Coordinador de Salvamento con base en Las Palmas de Gran Canaria activó un amplio protocolo de búsqueda y rescate. Las embarcaciones de Salvamar Acrux y Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo se movilizaron a la máxima velocidad para llegar al punto indicado. Además, también fue clave la colaboración de dos buques mercantes que transitaban en ese momento por las inmediaciones de esa zona del Atlántico para evitar un trágico desenlace.

Los ocupantes fueron después trasportados hasta el muelle de Puerto Naos en Arrecife, la capital lanzaroteña. Una vez en tierra, los equipos médicos y voluntarios de Cruz Roja se encargaron de su primera valoración médica.

Ocupantes de dos cayucos llegaron este miércoles a El Hierro

Salvamento Marítimo rescató a los ocupantes de dos cayucos que llegaron durante este martes y miércoles a la isla de El Hierro.

El primero, navegaba a unos 42,5 kilómetros, el equivalente a 23 millas náuticas, al sur del muelle de La Restinga, situado en la isla de El Hierro. En la embarcación, avistada este la tarde de este martes, viajaban a bordo 74 migrantes, todos ellos presentaban un buen estado de salud general, por lo que no fue necesario derivar a ninguno de ellos a las dependencias hospitalarias de la isla.

El segundo cayuco interceptado en aguas próximas a El Hierro, navegaba a la deriva a más de 11 millas náuticas al suroeste de la isla de El Hierro.

En la embarcación viajaban 41 migrantes de origen subsahariano, entre los ocupantes se encontraban tres mujeres y un menor de edad, quienes recibieron asistencia para evaluar su estado de salud general tras la travesía oceánica.