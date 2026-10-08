Más de 105.000 canarios cobran el Ingreso Mínimo y casi la mitad no logra salir

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) continúa consolidando su despliegue en el Archipiélago hasta alcanzar a más de 105.000 beneficiarios distribuidos en torno a 43.000 prestaciones activas, según los últimos registros oficiales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. La cobertura de este subsidio en la comunidad autónoma ha experimentado un repunte cercano al 15% durante el último año, una tendencia al alza que discurre en paralelo a la registrada en el conjunto del Estado. En términos económicos, la prestación supone una transferencia media cercana a los 500 euros mensuales por hogar canario.

A escala nacional, la dimensión del programa alcanza ya los 905.792 hogares y 2.761.686 personas protegidas, lo que implica una factura mensual para las arcas públicas de casi 479 millones de euros. Mientras el Ejecutivo central defiende esta asignación como la herramienta fundamental para combatir la pobreza severa y asegurar un suelo de ingresos a las familias más vulnerables, el volumen que alcanza en Canarias vuelve a reabrir la discusión sobre la capacidad real del sistema productivo insular para absorber a esta población en el mercado laboral.

El demoledor informe de la AIReF: una red convertida en trampa

Frente al triunfalismo institucional, el análisis elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha encendido las alarmas sobre los fallos de diseño de la ayuda. El organismo fiscalizador revela que el sistema no está funcionando como una pasarela temporal hacia el empleo, ya que el 46% de los hogares que accedieron a la prestación continúa cobrándola cinco años después de su concesión. Esta situación de estancamiento se explica por una raquítica tasa media de salida hacia la ocupación laboral, que se sitúa en apenas un 1,4% mensual.

Como consecuencia directa de este escenario, la AIReF concluye que el IMV termina por reducir la participación laboral de sus perceptores, poniendo en evidencia que los actuales estímulos de compatibilidad entre trabajo y subsidio no operan de manera eficaz para revertir la inactividad ni para favorecer la incorporación al tejido productivo.

¿Red de seguridad o riesgo de dependencia permanente?

La elevada permanencia en el cobro de la prestación reactiva el debate político e institucional en el Archipiélago sobre el peligro de transformar un mecanismo pensado para situaciones de emergencia en una estructura asistencial permanente. Aunque los informes técnicos no permiten calificar la medida como un esquema de clientelismo probado, sí retratan con nitidez las profundas dificultades que afrontan los beneficiarios para transitar desde el subsidio público hacia un empleo regulado.

Ante esta realidad, la AIReF reclama una reformulación integral de la ayuda que redefina los incentivos laborales, de modo que incorporarse al mercado de trabajo o ampliar la jornada no penalice el nivel de ingresos del hogar y se preserve la función original del IMV como red de protección sin desincentivar la inserción laboral.