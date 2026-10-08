NC acusa al Gobierno canario de "venderse por 226 millones" en la financiación

La comparecencia de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), a petición de Nueva Canarias, escenificó el tenso debate en torno al nuevo modelo de financiación autonómica acordado entre el presidente Fernando Clavijo y el Ministerio de Hacienda. La diputada de NC, Esther González, recriminó con dureza el giro de 180 grados del Ejecutivo de coalición (CC-PP), recordando que la propuesta inicial del Gobierno central fue tildada por las propias islas de «ruina e insulto» para pasar a defenderse ahora como una «octava maravilla».

González lanzó un contundente dardo al Ejecutivo al cifrar en 226 millones la cuantía que habría motivado el cambio de postura: «¿Cuánto cuesta comprar al Gobierno de Canarias y que salve su orgullo? Fácil, 226 millones». Asimismo, reprochó a la consejera su ausencia en dos reuniones clave del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Asián rechazó que la valoración responda únicamente a esa partida y argumentó que el pacto permite canalizar 500 millones adicionales a través de un fondo de desarrollo económico de uso directo.

Los «flecos» pendientes y las exigencias de Canarias en las Cortes

Pese a calificar la «valoración global» como positiva por blindar la exclusión del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los cálculos de reparto y suprimir definitivamente el Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) para blindar el FDCAN, Asián admitió que la propuesta contiene fisuras que deben corregirse durante su tramitación parlamentaria.

Entre las alegaciones que el Gobierno canario pretende introducir en el Congreso y el Senado figuran ajustes demográficos y sociales: exigir que se aplique la población ajustada de cada ejercicio en lugar de la media de los últimos tres años, e incorporar la variable de pobreza severa y singularidades territoriales: mantener la ponderación de la insularidad y lograr una mayor participación en el fondo de compensación por el cambio climático.

La sombra del 29-N y la amenaza de la «gaveta»

El adelanto de las elecciones generales del 29-N irrumpió con fuerza en la comisión, sembrando serias dudas sobre si la reforma llegará a ver la luz. Tanto Nueva Canarias como Vox coincidieron en presagiar que el pacto y los 1.300 millones de euros comprometidos terminarán «en un cajón» o «en una gaveta» tras el cambio de legislatura. La diputada de Vox, Paula Jover, cuestionó además que los recursos autonómicos se utilicen como moneda de cambio con el separatismo catalán.

Por su parte, el PP, a través de Fernando Enseñat, supeditó la reforma definitiva a un futuro Gobierno del Estado tras el 29-N, mientras que Coalición Canaria (Socorro Beato) exigió que «no se dé ni un solo paso atrás» en lo pactado. En el turno socialista, Manuel Hernández defendió que la cita electoral no anula el compromiso financiero. Asián cerró la sesión urgiendo al Ejecutivo central en funciones a aprovechar las semanas previas a los comicios para liquidar las deudas pendientes con el Archipiélago.