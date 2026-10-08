Piden siete años de prisión a un joven por apuñalar a un menor tras robar un móvil en Tenerife

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado una pena de siete años de cárcel para un varón de 19 años. Se le acusa de sustraer un dispositivo de la marca Apple y agredir brutalmente con un cuchillo a una pareja en la popular zona de ocio de Las Verónicas, situada en el sur de la isla canaria.

Según el escrito de acusación recogido por Europa Press, los hechos se remontan al pasado mes de febrero. El individuo arrebató repentinamente de las manos un teléfono a una mujer que transitaba por la vía pública. Inmediatamente después, emprendió la huida a la carrera, lo que motivó que el acompañante de la chica, que era menor de edad en el momento del suceso, iniciara una persecución hasta lograr darle alcance.

Fue en ese instante cuando la situación tomó un cariz casi trágico. El procesado, de manera sorpresiva y sin dar margen de reacción a su perseguidor, se giró empuñando un arma blanca. Con la clara intención de acabar con su vida, o al menos asumiendo ese resultado como muy probable, asestó a la víctima un primer corte en el mentón. A continuación, le propinó dos puñaladas directas en el costado izquierdo del tórax.

La joven propietaria del dispositivo, que en los primeros instantes desconocía la extrema gravedad de las heridas sufridas por su acompañante, continuó corriendo tras el agresor. Al conseguir aproximarse a él, este la intimidó esgrimiendo nuevamente el cuchillo, aunque afortunadamente no llegó a causarle ningún tipo de lesión física.

El estado del herido requirió un ingreso de urgencia en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a unas lesiones catalogadas como muy graves. El Ministerio Público ha sido tajante al señalar que existió un riesgo vital real y objetivo para el perjudicado. De no haber recibido asistencia médica inmediata, el cuadro clínico habría derivado en un neumotórax a tensión y una insuficiencia respiratoria aguda grave, lo que habría provocado irremediablemente la muerte. El proceso de curación se alargó durante 50 días.

El presunto criminal logró abandonar el territorio nacional, pero finalmente fue localizado y detenido en Italia. Actualmente se encuentra en prisión provisional comunicada y sin fianza. De cara a la vista oral, la defensa ha aportado una carta en la que el acusado pide perdón a los afectados. Además, ha consignado en el juzgado 31.000 euros como indemnización. Esta cifra supera ampliamente los poco más de 12.000 euros estipulados por los baremos oficiales para este tipo de lesiones, cubriendo también el valor del terminal, que nunca llegó a ser recuperado.

El Ministerio Fiscal califica estos actos como constitutivos de un delito de robo con violencia o intimidación en concurso con un delito de asesinato en grado de tentativa. No obstante, se contempla la atenuante de reparación del daño gracias a la importante suma económica adelantada. El juicio está programado para el próximo martes a las 10:00 horas en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.