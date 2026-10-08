Puente deja en el aire las guaguas gratis en Canarias tras el 29-N

La disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre han dejado sin red de seguridad la continuidad del transporte público gratuito en el Archipiélago. La reunión de la Comisión de Directores Generales de Transporte Terrestre ha concluido sin ninguna garantía por parte del Ministerio de Óscar Puente de que la medida se mantenga a partir del 31 de diciembre. La directora general de Transportes del Gobierno canario, María Fernández, ha alertado del escenario de absoluta indefinición presupuestaria que se abre tras el 29-N si el Ejecutivo central no aprueba un decreto ley mediante la Diputación Permanente antes de cerrar el año.

Desde la Consejería de Obras Públicas recuerdan que Canarias aún aguarda por la transferencia de las partidas presupuestarias ya justificadas a finales de septiembre. La norma estatal solo blindaba el descuento del 100% hasta el cierre del presente ejercicio, por lo que la falta de previsión en el Ministerio amenazaría con liquidar el Bono Residente Canario en 2027 si el trámite no se convalida a tiempo.

Un Abono Único Estatal redactado a espaldas del Archipiélago

Junto al riesgo del fin de la gratuidad, la gestión del Ministerio de Transportes ha dejado al descubierto un nuevo choque competencial. La publicación en el BOE del modelo del Abono Único Estatal diseñado por el departamento de Puente obvió de entrada la arquitectura normativa y las competencias exclusivas del Archipiélago en materia de transporte insular.

Tras una carta de protesta enviada por la Dirección General canaria exigiendo aclaraciones sobre la financiación y compensación a los operadores locales, el Ministerio ha tenido que recular y admitir la "falta de adaptación de la norma a la singularidad canaria". Ambas administraciones han acordado abrir una mesa bilateral para encajar el Bono Residente dentro del esquema estatal sin menoscabar el marco autonómico.