Salvamento rescata otra embarcación en aguas cercanas a Lanzarote

Salvamento Marítimo ha procedido a rescatar a una nueva neumática este jueves en aguas cercanas a Lanzarote. Según ha informado EFE, la embarcación ha sido avistada a 120 kilómetros al noreste de la isla conejera.

En la neumática viajan alrededor de 80 personas, según han alertado a la agencia de comunicación familiares de los ocupantes y miembros de ONG.

La embarcación precaria fue interceptada por uno de los mercantes la mañana de este jueves a las 08.30 horas. Los ocupantes de la embarcación partieron de Guelmin, en el suroeste de Marruecos.

La Salvamar Al Nair de Salvamento Marítimo ya ha partido para buscar a los ocupantes de la embarcación, con los que se encontrarán, aproximadamente, sobre las 13.30 horas. Después, desembarcarán en el muelle de Puerto Naos, en la capital de Lanzarote. Una vez en tierra, serán atendidos por los servicios sanitarios y por los voluntarios de Cruz Roja que realizarán las supervisiones médicas correspondientes.

Durante este jueves, en las últimas horas, han llegado 125 personas de otra neumática, la más sobrecargada de las auxiliadas hasta ahora en la Ruta Canaria.

A bordo de la embarcación viajaban un total de 125 migrantes, entre ellos 99 hombres, apenas cuatro mujeres y 22 menores de edad.

Según la información facilitada por el organismo estatal a lo largo de este jueves, la neumática presentaba una grave entrada de agua que amenazaba con hacerla zozobrar en medio del océano, poniendo en grave riesgo la vida de todos sus ocupantes.

Ocupantes de dos cayucos llegaron este miércoles a El Hierro

Salvamento Marítimo rescató a los ocupantes de dos cayucos que llegaron durante este martes y miércoles a la isla de El Hierro.

El primero, navegaba a unos 42,5 kilómetros, el equivalente a 23 millas náuticas, al sur del muelle de La Restinga, situado en la isla de El Hierro. En la embarcación, avistada este la tarde de este martes, viajaban a bordo 74 migrantes, todos ellos presentaban un buen estado de salud general, por lo que no fue necesario derivar a ninguno de ellos a las dependencias hospitalarias de la isla.

El segundo cayuco interceptado en aguas próximas a El Hierro, navegaba a la deriva a más de 11 millas náuticas al suroeste de la isla de El Hierro.

En la embarcación viajaban 41 migrantes de origen subsahariano, entre los ocupantes se encontraban tres mujeres y un menor de edad, quienes recibieron asistencia para evaluar su estado de salud general tras la travesía oceánica.