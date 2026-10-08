Tres detenidos al desmantelar un punto de venta de crack y cocaína en Puerto de la Cruz

La Policía Nacional ha detenido a tres personas al desmantelar un activo punto de venta de estupefacientes, concretamente, crack y cocaína en Puerto de la Cruz.

La operación antidroga, según ha detallado el cuerpo de seguridad, se inició tras detectar un inusual trasiego en la zona que levantó las sospechas de los investigadores. A partir de ese momento, se establecieron numerosos dispositivos de vigilancia policial que permitieron constatar la existencia del entramado delictivo. Estos operaban de forma coordinada y complementaria, repartiéndose las tareas para garantizar el suministro y la distribución de las sustancias ilegales, tratando siempre de eludir la acción de la Justicia.

Una vez recabadas las pruebas pertinentes, el pasado 15 de septiembre se desplegó un operativo policial orientado a la localización y detención de los sospechosos. Para evitar su fuga o la destrucción de pruebas clave, los agentes procedieron a su captura en distintos puntos de la isla, sorprendiéndolos mientras realizaban sus labores cotidianas sin darles el más mínimo margen de maniobra.

Tras asegurar los arrestos, y provistos de la correspondiente autorización judicial, los efectivos policiales llevaron a cabo dos entradas y registros domiciliarios. Para esta fase crucial de la investigación, la Policía Nacional contó con la valiosa colaboración del equipo de guías caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, cuya pericia fue determinante para hallar los alijos ocultos entre las pertenencias de los detenidos.

Drogas, arma de fuego, dispositivo de descargas eléctricas y grilletes

El resultado de los registros pone de manifiesto la profesionalización del grupo criminal. Además de las drogas incautadas, los agentes procedieron a la intervención de un arma de fuego con su cargador, 33 cartuchos de escopeta, un dispositivo de descargas eléctricas, una defensa extensible policial y unos grilletes. En cuanto al estupefaciente, se confiscaron 53 gramos de crack, 2 gramos de cocaína, 2,5 gramos de MDMA, 31 gramos de marihuana y 69 gramos de hachís. Asimismo, se intervinieron 16.190 euros en efectivo.

Finalmente, tras la finalización de las diligencias policiales, los tres detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

El juez, evaluando la gravedad de los hechos, las diferentes sustancias incautadas y las armas que los sospechosos albergaban en su poder, ha decretado el ingreso en prisión provisional del principal investigado.