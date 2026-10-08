Un herido grave en un accidente entre un coche y una motocicleta en Tenerife

Un varón ha resultado herido de extrema gravedad este pasado miércoles como consecuencia de un siniestro vial en el que se han visto implicados un automóvil y una motocicleta. El suceso ha tenido lugar en el municipio tinerfeño de El Rosario, concretamente en la vía conocida como calle El Sino. La colisión obligó a la rápida intervención de los equipos de emergencias para atender a la víctima, que presentaba un cuadro clínico muy delicado tras el impacto.

Según los datos facilitados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, conocido como el 1-1-2 de Canarias, la voz de alarma se dio en torno a las 21.23 horas. En ese momento, la sala operativa recibió una llamada de alerta en la que se comunicaba el incidente y se solicitaba asistencia médica urgente. Ante esta situación, el organismo autonómico activó de inmediato el protocolo correspondiente y movilizó los recursos necesarios para intervenir en la zona del choque.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron diversas dotaciones, entre ellas el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los sanitarios procedieron a realizar una primera valoración en el mismo escenario del incidente y asistieron al afectado, confirmando que sufría diversos traumatismos de carácter severo. La prioridad de los equipos de rescate fue en todo momento lograr la estabilización hemodinámica y respiratoria del paciente antes de proceder a su traslado, dada la vulnerabilidad de los motoristas en este tipo de percances.

Después, el herido fue evacuado de urgencia en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias. Según las últimas informaciones, el paciente ingresó directamente en estado crítico y tuvo que ser atendido para una intervención integral.

Como es preceptivo en este tipo de accidentes con lesiones graves, las autoridades competentes han iniciado las diligencias oportunas para esclarecer la dinámica del siniestro. La realización del correspondiente atestado resulta fundamental para determinar las posibles responsabilidades y averiguar las circunstancias exactas que propiciaron el impacto entre los vehículos.