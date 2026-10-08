Un motorista herido grave tras colisionar con un turismo en Candelaria

Un hombre de 39 años ha sufrido heridas de considerable consideración este miércoles a raíz de un aparatoso siniestro vial ocurrido en la isla de Tenerife. En concreto, el varón se accidentó durante la colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera TF-28, en el tramo que discurre por la zona de Barranco Hondo, perteneciente al término municipal de Candelaria.

Los hechos tuvieron lugar a media tarde de este pasado miércoles. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, la sala operativa recibió una alerta en torno a las 17.14 horas. En dicha llamada se advertía de la gravedad del choque y de la necesidad de asistencia médica para el piloto del vehículo de dos ruedas. De forma inmediata, el centro coordinador activó los recursos de emergencia pertinentes para asegurar la zona y atender a las posibles víctimas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó rápidamente el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario. Los facultativos procedieron a realizar una primera valoración y asistencia del afectado, confirmando que presentaba politraumatismos de carácter grave como consecuencia del fuerte impacto. Los equipos médicos trabajaron afanosamente para estabilizar sus constantes vitales antes de proceder a su movilización.

Una vez que el paciente se encontró en condiciones de ser trasladado con seguridad, fue introducido en una ambulancia medicalizada y evacuado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde ingresó para recibir atención especializada acorde a la severidad de sus lesiones. Por el momento no ha trascendido más información oficial sobre su evolución clínica, según ha comunicado Europa Press.

Como suele ser habitual en este tipo de percances viarios, agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también se personaron en el lugar del siniestro. Su labor principal consistió en regular el tráfico en la vía afectada, que suele sufrir retenciones tras un accidente de estas características, y en instruir el correspondiente atestado policial. Esta investigación resulta fundamental para esclarecer la dinámica del choque y determinar las posibles responsabilidades de los conductores implicados.

La TF-28, conocida popularmente como la Carretera General del Sur, es una de las vías que articula la comunicación entre diferentes municipios tinerfeños, lo que conlleva una notable densidad de circulación. Las autoridades continúan recomendando a todos los usuarios, especialmente a los más vulnerables en caso de impacto, que extremen la precaución para minimizar el riesgo de accidentes en la red viaria del archipiélago.