Vuelven a cerrar Playa Jardín en Puerto de la Cruz por mala calidad del agua

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha procedido este pasado miércoles al cierre preventivo temporal de la zona conocida como Playa Grande Centro, ubicada en el complejo de Playa Jardín. Esta decisión se ha tomado siguiendo las directrices estrictas marcadas por Salud Pública, tras conocerse los resultados desfavorables en una de las analíticas rutinarias que se llevan a cabo para evaluar el estado del mar. Las autoridades locales han querido subrayar que la medida busca, ante todo, "preservar la integridad de los bañistas".

En un comunicado oficial, la corporación municipal ha detallado que sus técnicos ya se "encuentran trabajando" para realizar las "comprobaciones pertinentes" sobre el terreno. El objetivo principal de estas labores es "identificar el origen de la contaminación" que ha alterado los parámetros normales y, de este modo, solucionar la situación con la "mayor celeridad" posible. Hasta que no se confirme que el agua vuelve a ser apta, la bandera roja ondeará en el arenal tinerfeño.

Segundo cierre en una semana

Este nuevo incidente ha generado cierta preocupación, puesto que el consistorio portuense ya tuvo que decretar la prohibición del baño en este mismo entorno hace apenas una semana, concretamente el pasado 30 de septiembre. En concreto, el pasado 30 de septiembre se produjo el último cierre de esta franja del litoral debido a un episodio similar de mala calidad del agua. En aquella ocasión, el problema se resolvió rápidamente y la reapertura de la playa tuvo lugar al día siguiente, el 1 de octubre.

Los controles sanitarios en las costas son una herramienta fundamental para garantizar la seguridad de residentes y turistas, especialmente en municipios cuya economía depende en gran medida del atractivo de sus playas. La normativa europea y nacional exige inspecciones periódicas que midan la presencia de bacterias u otros agentes contaminantes. Cuando los niveles superan los umbrales permitidos, los protocolos dictan la inmediata restricción del acceso al mar.

Por el momento, no ha trascendido qué tipo de anomalía concreta ha provocado este resultado adverso. A menudo, este tipo de episodios en las zonas costeras pueden estar vinculados a vertidos accidentales, problemas en los emisarios submarinos o escorrentías tras episodios de lluvias.

Los servicios municipales de Puerto de la Cruz mantendrán el monitoreo continuo de las aguas y esperan que las próximas pruebas arrojen valores dentro de la normalidad para poder reabrir Playa Grande Centro al público.