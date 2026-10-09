29-N: canarias suma 27.000 electores fuera mientras el Estado exige liberar el voto nieto

Canarias afronta la cita electoral del 29 de noviembre con una incorporación de más de 27.000 nuevos electores en el censo del exterior (CERA), una información publicada por El Día. Un incremento impulsado en gran medida por la aplicación de la denominada ley de nietos. Sin embargo, la efectividad electoral de parte de estas nuevas nacionalizaciones permanece congelada por una medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo, lo que proyecta un escenario de fuerte incertidumbre sobre el alcance final del voto emigrante en el Archipiélago.

La controversia jurídica afecta prioritariamente a quienes obtuvieron la nacionalidad mediante una instrucción gubernamental que presumía la condición de exiliados para los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. Aunque el pronunciamiento judicial no implica en ningún caso la retirada de la nacionalidad concedida, sí mantiene en suspenso el ejercicio del derecho al sufragio, salvo en aquellos expedientes donde los registros consulares hayan certificado directamente el cumplimiento de los requisitos de descendencia sin depender de dicha presunción general.

La Abogacía del Estado alerta de la imposibilidad de revisar los expedientes

Ante la proximidad del 29-N, la Abogacía del Estado ha acudido al Supremo para reclamar el levantamiento inmediato de la suspensión cautelar. Los servicios jurídicos del Ejecutivo argumentan que resulta "materialmente imposible" revisar y verificar la totalidad de las carpetas tramitadas dentro del estrecho margen que marca el calendario electoral. Según advierte el Estado, prolongar la traba judicial privará del derecho al voto a ciudadanos que ya tienen legalmente reconocida la nacionalidad española.

El plazo de 48 horas otorgado a las partes para formular alegaciones concluyó este jueves 8 de octubre, dejando la resolución en manos del alto tribunal. El órgano judicial deberá pronunciarse de forma inminente sobre si ratifica o revoca la medida antes de la cita con las urnas.

Dos magnitudes distintas en el electorado canario

Desde el punto de vista demográfico y electoral, las autoridades aclaran que la cifra de más de 27.000 nuevos inscritos en las provincias canarias abarca el crecimiento global del censo exterior y no equivale de forma directa al número de afectados por el bloqueo cautelar. Al tratarse de dos magnitudes diferentes, por el momento no existe un desglose oficial verificado que permita precisar cuántos de esos nuevos electores vinculados a las islas tienen actualmente congelada su papeleta a la espera del fallo del Supremo.