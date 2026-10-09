Abandonado el proyecto de construcción de la primera granja comercial de pulpos en El Puerto de Las Palmas

Nueva Pescanova ha renunciado a construir en sus terrenos la primera granja comercial de pulpos del mundo, coincidiendo con el Día Internacional del Pulpo. Una decisión, que según informa EFE, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha aceptado este pasado jueves.

La presidenta del consejo de administración de la Autoridad Portuaria, Beatriz Calzada, ha recordado que la propia empresa ya "había hecho público" en agosto que renunciaba a seguir adelante con el proyecto, que había suscitado las protestas de varios colectivos animalistas y ecologistas.

En el proceso, se dejaban claras tres líneas principales de rechazo como la alta capacidad cognitiva de los pulpos, la crueldad que se atribuía al método de cría y sacrificio y el impacto de la instalación sobre el medio marino.

Tras la negativa de Nueva Pescanova, ahora, la concesión inicial de los terrenos del puerto de La Luz, conocido como Puerto de Las Palmas, queda libre para que otras empresas desarrollen sus negocios, ha recordado Calzada.

Como ha recogido la agencia de comunicación, en 2007, el Día Internacional del Pulpo fue instruido por el foro The Octopus News Magazine Online para promover el conocimiento de estos cefalópodos. El día exacto, el 8 de octubre, fue escogido, en concreto, el 8 por el número de extremidades del animal y octubre por la similitud de nombres en inglés (october/octopus).