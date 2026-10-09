Acampada por la vivienda en Arrecife. El Estado traslada la decisión final al Ayuntamiento

La Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote ha comunicado que no presenta objeciones a la celebración de la concentración convocada en defensa del derecho a una vivienda digna en el parque José Ramírez Cerdá de Arrecife. La movilización, promovida a título individual por Juan Luis Jiménez Camilleri, tiene fijada su permanencia desde las 00:00 horas del 8 de octubre hasta las 23:59 horas del próximo 12 de octubre. No obstante, la resolución oficial firmada por el director insular, Pedro Marcial Viera Espinosa, precisa que el aval gubernativo se circunscribe exclusivamente al ejercicio fundamental del derecho de reunión y manifestación garantizado por la Ley Orgánica 9/1983.

La ocupación del espacio público, en manos del Ayuntamiento de Arrecife

A este respecto, la representación del Gobierno central en la isla ha aclarado formalmente que no posee atribuciones legales para autorizar la instalación de casetas, la acampada o el uso privativo de la vía pública. Por lo que, al tratarse de un dominio municipal, la competencia para regular la permanencia nocturna y la colocación de estructuras en el parque recae de forma exclusiva sobre el Ayuntamiento de Arrecife. Por este motivo, la Dirección Insular ha remitido copia completa del expediente tanto al consistorio capitalino como a la Comisaría de Policía de Arrecife para que la administración local determine las medidas a aplicar sobre la estancia de los manifestantes.

Garantías de orden público

El dictamen administrativo impone a la plataforma organizadora la obligación de mantener un servicio de orden interno que asegure el carácter pacífico de la concentración, recordando que cualquier alteración de la seguridad o el bloqueo de la circulación peatonal y rodada podrá acarrear la disolución del acto conforme a la ley. Del mismo modo, el escrito exige a los acampados el estricto cumplimiento de las ordenanzas municipales relativas a ruidos y vibraciones, dejando la gestión del tráfico exterior bajo la tutela de la Policía Local. Esta resolución agota la vía administrativa, si bien los promotores disponen de un plazo de 48 horas para interponer recurso ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).