Ángel Víctor Torres renuncia al Congreso: su plan para recuperar el Gobierno de Canarias

Ángel Víctor Torres no estará en las listas del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado este viernes que su prioridad es volver a presidir el Gobierno de Canarias en los comicios autonómicos de 2027.

"Mi voluntad, mi prioridad es volver a ganar las elecciones en Canarias", ha afirmado Torres durante un acto celebrado en Binéfar, en Huesca, al ser preguntado por su posible presencia en las candidaturas socialistas a las generales.

El dirigente socialista ha confirmado así que no concurrirá al Congreso por ninguna de las dos provincias canarias y ha señalado que serán otros compañeros del partido quienes integren las listas por Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, según recoge la agencia EFE.

El PSOE canario prepara sus listas para el 29-N

La decisión de Torres llega antes de la reunión del Comité Regional del PSOE de Canarias, prevista para el próximo 15 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, en la que la formación tiene previsto aprobar sus candidaturas al Congreso y al Senado.

Algunos sectores del partido habían apostado por el ministro como cabeza de lista, una posibilidad que queda descartada tras su anuncio.

Torres, que presidió el Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, ha asegurado que se volcará en apoyar a los candidatos que designe su partido para las elecciones generales. El ministro ha expresado su intención de trabajar "en cuerpo y alma, con el máximo de los esfuerzos" para contribuir a una nueva victoria socialista en las islas.

Torres pone el foco en las autonómicas de 2027

El objetivo del dirigente socialista es recuperar la Presidencia del Gobierno regional, que perdió en las elecciones autonómicas de mayo de 2023, cuando Coalición Canaria y el Partido Popular alcanzaron un acuerdo para gobernar el archipiélago con Fernando Clavijo al frente.

Torres ha defendido que el PSOE parte de una posición favorable en Canarias y ha recordado que, según sus propias palabras, los socialistas han ganado las siete últimas convocatorias electorales celebradas en las islas, entre elecciones europeas, generales y autonómicas.

El ministro apuesta ahora por concentrar sus esfuerzos en la próxima cita autonómica, prevista para 2027, mientras el PSOE canario prepara las candidaturas con las que concurrirá a las elecciones generales del 29 de noviembre.