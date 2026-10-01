Así cambia desde hoy la vivienda en Canarias para inquilinos, pisos turísticos y compradores

El nuevo decreto ley de vivienda entra en vigor este 8 de octubre con cambios que afectan directamente al mercado residencial de Canarias y, en particular, a inquilinos, propietarios de viviendas turísticas y personas que buscan comprar su primera vivienda. No todas las medidas tienen la misma fecha de aplicación: algunas están en vigor desde el 8 de octubre, mientras que otras lo harán en las próximas semanas o meses.

La norma introduce nuevas reglas sobre la duración de determinados alquileres, amplía medidas de protección frente a desahucios, mantiene restricciones sobre algunas operaciones de compra y prepara nuevas ayudas para facilitar el acceso a una vivienda.

En Canarias, donde el alquiler residencial y la vivienda vacacional compiten especialmente por el uso del parque disponible, uno de los principales efectos llegará a los propietarios de pisos turísticos, que afrontarán cambios fiscales desde diciembre. Teniendo en cuenta que aunque el nuevo IVA del 10% previsto para determinados alquileres de corta duración no se aplica directamente en las Islas, donde rige el IGIC, una vez más el gobierno central de España se olvida de las características fiscales de Canarias.

Alquilere. Lo que cambia desde octubre para los inquilinos canarios

Los inquilinos cuyos contratos terminen antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar prórrogas extraordinarias de hasta dos años. Los cambios en los alquileres no tienen todos la misma fecha de entrada en vigor.

Estas ampliaciones se concederán por anualidades y estarán condicionadas a que el arrendatario se encuentre al corriente del pago y también lo haya estado durante los ocho meses anteriores.

El decreto mantiene además hasta finales de 2027 el límite del 2% para determinadas actualizaciones de las rentas, en los términos establecidos por la norma.

También se introducen cambios en los alquileres de temporada y por habitaciones. Los contratos temporales deberán tener una duración de entre 31 días y 12 meses y tendrán que justificar la causa que explique su carácter temporal.

Cuando esa circunstancia no quede acreditada, el contrato pasará a considerarse un alquiler de vivienda habitual.

La norma amplía igualmente hasta el 31 de diciembre de 2030 la protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando el propietario sea una empresa dedicada a la especulación inmobiliaria.

En otros supuestos, la suspensión deberá revisarse cada doce meses y podrá mantenerse durante un máximo de tres años.

Pisos turísticos: El IVA del 10% no se traslada automáticamente a Canarias

Uno de los cambios fiscales del decreto comenzará a aplicarse el 1 de diciembre de 2026, cuando determinados alquileres de corta duración pasarán a tributar al 10% de IVA en el territorio donde se aplica este impuesto.

La medida afecta a determinados arrendamientos de apartamentos o viviendas amueblados de corta duración, con las condiciones y excepciones previstas en la norma.

Sin embargo, esta modificación no supone que las viviendas vacacionales de Canarias pasen a pagar un 10%. En las Islas no se aplica el IVA, sino el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y el decreto estatal no introduce una modificación equivalente de este impuesto.

La Agencia Tributaria Canaria establece que el alquiler vacacional está sujeto al IGIC con carácter general al 7%, incluso cuando no se presten servicios propios de la industria hotelera. Existen excepciones, como determinados supuestos acogidos al Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional (REPEP).

Por tanto, en Canarias ya existía tributación indirecta sobre esta actividad y el nuevo decreto no cambia automáticamente ni el tipo ni las exenciones del IGIC.

La norma sí permite que determinados ayuntamientos puedan introducir recargos en el IBI sobre viviendas de uso turístico, aunque su aplicación dependerá de las condiciones previstas legalmente y de la decisión de cada consistorio.

Primera vivienda: El préstamo de hasta 50.000 euros todavía tendrá que ponerse en marcha

El decreto incorpora también una nueva herramienta para quienes encuentran en la entrada uno de los principales obstáculos para comprar su primera vivienda.

La medida contempla préstamos del ICO de hasta 50.000 euros, sin intereses ni comisiones, destinados a financiar precisamente esa aportación inicial.

El Gobierno ha previsto un crédito extraordinario de 10.000 millones de euros para desarrollar el programa y establece un periodo de carencia que podrá alcanzar los 30 años.

La entrada en vigor del decreto, sin embargo, no significa que estos préstamos puedan solicitarse automáticamente desde este jueves. El programa deberá ponerse en marcha y concretar su aplicación para que los futuros compradores puedan acceder a la financiación.

A estas medidas se suma la ampliación hasta 2030 de las restricciones sobre determinadas compras de vivienda realizadas por grandes tenedores y la limitación de adquisiciones por debajo del 70% del valor de tasación de mercado.

El texto crea además un Fondo de Vivienda de Impacto Social con una dotación inicial de 400 millones de euros y obliga a incluir más información en los anuncios de alquiler, como el índice de referencia del precio y, cuando proceda, la condición de gran tenedor del propietario, además de otros datos exigidos por la normativa.

Las nuevas reglas no tienen una única fecha de aplicación. El Real Decreto-ley 29/2026 entra en vigor el 8 de octubre, aunque algunas de sus medidas, como el nuevo régimen fiscal de determinados alquileres de corta duración, tendrán efectos posteriores. Por su parte, el Real Decreto-ley 28/2026, que incluye la prórroga extraordinaria de determinados contratos de alquiler, entrará en vigor el 15 de noviembre.

El decreto deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de un mes.