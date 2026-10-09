Canarias activa la prealerta por lluvias en cinco islas desde las 15:00 horas

Canarias estará desde las 15:00 horas de este viernes 9 de octubre en situación de prealerta por lluvias en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y las vertientes norte de Gran Canaria y Tenerife.

La Dirección General de Emergencias ha adoptado la medida ante la previsión de chubascos fuertes y dispersos, que podrían ir acompañados de alguna tormenta aislada durante las próximas horas.

Más probabilidad en las islas orientales

Las precipitaciones podrían alcanzar e incluso superar los 15 milímetros acumulados en una hora, especialmente durante la tarde y la noche.

La inestabilidad irá disminuyendo hacia el oeste, por lo que la posibilidad de lluvias intensas será mayor en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura.

En Gran Canaria y Tenerife, donde la prealerta afecta únicamente a las vertientes del norte, estos episodios serán menos previsibles.

La activación se realiza dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y teniendo en cuenta la información de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles.

Recomendaciones ante las lluvias

Emergencias pide a la población extremar la precaución y seguir las medidas de autoprotección mientras permanezca activa la prealerta.

La situación comenzará a las 15:00 horas, con especial atención a la evolución de las lluvias durante la tarde y la noche en las islas orientales.