Canarias activa la prealerta por lluvias en cinco islas desde las 15:00 horas

Canarias estará desde las 15:00 horas de este viernes 9 de octubre en situación de prealerta por lluvias en Lanzarote, La Graciosa, Fuerteventura y las vertientes norte de Gran Canaria y Tenerife.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado la medida ante la previsión de chubascos fuertes y dispersos, que podrían ir acompañados de alguna tormenta aislada durante las próximas horas.
Más probabilidad en las islas orientales
Las precipitaciones podrían alcanzar e incluso superar los 15 milímetros acumulados en una hora, especialmente durante la tarde y la noche.
La inestabilidad irá disminuyendo hacia el oeste, por lo que la posibilidad de lluvias intensas será mayor en Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura.
En Gran Canaria y Tenerife, donde la prealerta afecta únicamente a las vertientes del norte, estos episodios serán menos previsibles.
La activación se realiza dentro del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y teniendo en cuenta la información de la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles.
Recomendaciones ante las lluvias
Emergencias pide a la población extremar la precaución y seguir las medidas de autoprotección mientras permanezca activa la prealerta.
La situación comenzará a las 15:00 horas, con especial atención a la evolución de las lluvias durante la tarde y la noche en las islas orientales.