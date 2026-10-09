Canarias contará con 4.982 vuelos durante este puente del Pilar

Ocho de los aeropuertos de las Islas Canarias realizarán este Puente del Pilar un total de 4.982 operaciones aéreas. Para este próximo sábado, posicionado como el día de mayor afluencia en las pistas con 1.344 enlaces, seguido del lunes con 1.277 y el viernes con 1.263 operaciones, según los datos proporcionados por Aena y publicados por Europa Press.

La cantidad de vuelos que se van a llevar a cabo desde el viernes al lunes 12 de octubre serán ligeramente inferiores a los contabilizados en el mismo período festivo del año pasado, con 49 vuelos menos este 2026.

Gran Canaria: la isla con más vuelos a operar

El aeropuerto de Gran Canaria liderará la actividad en el archipiélago gracias a sus 1.507 vuelos programados, situándose por encima de Tenerife Norte, Tenerife Sur y la terminal César Manrique de Lanzarote. Mientras que el aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna contará con 936, el de Tenerife Sur con 821 y el Aeropuerto de César Manrique-Lanzarote con 748.

Después estarán las operaciones aéreas de las islas de Fuerteventura con 584 vuelos, La Palma con 282, El Hierro 72 y La Gomera con un total de 32 vuelos en los cuatro días.