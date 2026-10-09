Canarias invierte 14 millones en duplicar la capacidad de la depuradora de Puerto del Rosario

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha publicado oficialmente en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de licitación para la ejecución de las obras de ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura. La actuación cuenta con una dotación presupuestaria exacta de 14.195.880,99 euros. La tramitación del expediente se articulará mediante procedimiento abierto y bajo la modalidad de tramitación ordinaria, fijando como fecha límite para la recepción de propuestas técnicas de las empresas licitadoras el próximo 9 de noviembre. Una vez adjudicado y formalizado el contrato, la constructora seleccionada dispondrá de un plazo de ejecución de 20 meses para culminar la totalidad de los trabajos contemplados en el proyecto técnico actualizado.

Modificaciones técnicas y duplicación de la capacidad de depuración

En el apartado estrictamente operativo, el proyecto tiene como objetivo central duplicar la capacidad de tratamiento de la planta situada en el polígono industrial de Risco Prieto, pasando de los aproximadamente 3.000 metros cúbicos diarios actuales a un volumen de 6.000 metros cúbicos al día. Para alcanzar este dimensionamiento, las obras contemplan la ampliación de las líneas de proceso y equipos destinados al tratamiento de aguas residuales, así como la construcción de nuevas instalaciones específicas para el manejo de los fangos generados durante el proceso de depuración.

Entre las principales mejoras técnicas destaca la incorporación de procesos avanzados de tratamiento biológico, diseñados para incrementar la estabilidad del sistema ante fluctuaciones en el caudal de entrada y elevar la calidad final del agua tratada. De forma complementaria, el proyecto optimizará los sistemas de eliminación de sólidos y arenas, e instalará equipos de deshidratación de lodos de mayor eficiencia. Esta actualización permitirá reducir sensiblemente la masa total de residuos a gestionar, facilitando su posterior tratamiento y minorando el impacto ambiental asociado a su transporte en camiones cisterna.

Reutilización agrícola, ahorro hídrico y reducción de vertidos

Más allá del incremento del volumen depurado, la intervención persigue dotar al municipio de un recurso hídrico alternativo mediante la regeneración de aguas. El efluente obtenido tras el proceso biológico avanzado alcanzará los estándares de calidad necesarios para su aprovechamiento directo en el riego del sector agrícola primario y en el mantenimiento de zonas verdes urbanas. Esta oferta constante de agua regenerada contribuirá a rebajar la presión sobre los recursos hídricos convencionales de la isla, liberando caudales que podrán ser reorientados de forma directa al abastecimiento de la población.

Por último, el diseño de las obras incorpora medidas orientadas a reducir el volumen de vertidos al mar y optimizar las condiciones del medio marino en la franja costera próxima. Paralelamente, el proyecto contempla actuaciones de corrección estética e integración ambiental para minimizar la huella visual e industrial de la infraestructura en el entorno de Risco Prieto.