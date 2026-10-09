Canarias se desmarca del resto de España y abarata el coche de segunda mano

El dinamismo del mercado del automóvil en el archipiélago vuelve a marcar distancias frente a la inercia del resto del país. Mientras la Península afronta subidas generalizadas y un contexto de presiones inflacionistas persistentes, las islas han registrado una corrección en los importes de los turismos usados. Comprar un coche de ocasión en las islas fue más asequible en septiembre, consolidando una pauta singular en el mapa del motor.

Según los registros de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), el precio medio del turismo de segunda mano en Canarias se fijó el mes pasado en 11.772 euros. La cifra supone un retroceso del 1,9% respecto a septiembre de 2025. Ninguna otra comunidad autónoma experimentó una bajada interanual semejante; de hecho, Canarias fue la única región en registrar números rojos en esta estadística.

La brecha con el mercado peninsular

La evolución en el archipiélago contrasta con el comportamiento medio del país, donde adquirir un coche usado requirió un desembolso medio de 13.403 euros, lo que supone un alza del 3,2%. En las islas no solo se paga una media inferior, sino que la tendencia de corto plazo refuerza el alivio: respecto a agosto, el importe medio descendió un 0,5%.

Esta divergencia subraya la capacidad del mercado insular para ajustar la oferta y la demanda sin trasladar íntegramente las tensiones que sufre el continente. En el conjunto nacional, la inflación rozó el 4,9%, pero el vehículo de ocasión en las islas demostró autonomía propia frente a ese ciclo de precios.

Por demarcaciones territoriales, las dos provincias canarias compartieron signo negativo junto a plazas muy concretas como Valladolid, Ceuta y Melilla. En el extremo opuesto, regiones como La Rioja (+6,7%) o el País Vasco (+5,3%) registraron incrementos notables, con la Comunidad de Madrid coronando la tabla de precios al alcanzar los 15.319 euros por unidad.

Parque móvil y decisiones del consumidor

El comportamiento de los conductores canarios responde a una realidad económica tangible: la necesidad de movilidad individual frente a las restricciones geográficas y las carencias del transporte público en muchas zonas de las islas. A escala estatal, los coches de más de ocho años concentraron casi el 65% de las compras del mes, con un encarecimiento interanual del 6,2% y un coste medio de 11.178 euros.

En términos de valor, las operaciones con modelos de mayor importe ganaron terreno. Las ventas de coches por encima de 36.000 euros repuntaron un 11,2%, mientras que las transacciones por debajo de 3.000 euros retrocedieron un 5,3%. El usuario busca fiabilidad mecánica y prefiere contener el gasto total sin renunciar a la funcionalidad cotidiana.

Demandas del sector ante las urnas

Frente a la evolución de las ventas, desde el sector comercial insisten en la urgencia de modernizar el parque móvil. Ancove ha reclamado a las formaciones políticas la puesta en marcha de incentivos neutros, dirigidos a la compra de vehículos de menos de cinco años sin discriminación de motorizaciones.

El presidente de la patronal, Eric Iglesias, defendió la necesidad de incorporar estas medidas en los programas electorales para facilitar la renovación real de los automóviles en circulación, advirtiendo sobre la incertidumbre que generan los esquemas de subvenciones condicionados a tecnologías específicas. Para las familias y autónomos del archipiélago, el acceso a un vehículo funcional sigue siendo una prioridad de trabajo y vida diaria, ajena a dogmatismos normativos.