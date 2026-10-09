Canarias suma más beneficiarios del paro y dispara el gasto en pensiones asistenciales

Los últimos registros oficiales dibujan una realidad compleja para el tejido productivo del archipiélago. Según los datos publicados por el Instituto Canario de Estadística (Istac), correspondientes al mes de agosto, el archipiélago experimentó un repunte simultáneo en la cobertura por desempleo y en los fondos públicos destinados a pensiones no contributivas. Dos magnitudes que, lejos de ser aisladas, reflejan la creciente carga sobre las cuentas públicas y la dificultad de asentar empleo duradero en el sector privado.

Más perceptores del subsidio laboral

En agosto de 2026, un total de 103.330 personas percibieron una prestación por desempleo en Canarias. La cifra refleja un avance del 0,7% respecto a julio, cuando los beneficiarios se situaban en 102.608. Si la comparación se traslada al mismo periodo del ejercicio anterior, el alza es del 2,2%, frente a los 101.100 registrados en agosto de 2025.

El informe elaborado a partir de las fuentes del Ministerio de Trabajo precisa que el 77,1% de los desempleados con experiencia previa cobró esta ayuda durante el mes analizado. La tasa constata que la mayoría de los trabajadores que salen del circuito laboral recurren de inmediato al paraguas del Estado, en un entorno donde los incentivos para la rápida reincorporación y la flexibilidad empresarial siguen pendientes de revisión profunda.

Fuerte incremento en la nómina asistencial

De forma paralela, el desembolso en pensiones no contributivas, aquellas dirigidas a ciudadanos sin cotizaciones suficientes para acceder a la modalidad ordinaria, ha marcado un incremento notable. La nómina mensual de estas prestaciones alcanzó en agosto los 27,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,6% en comparación interanual.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, entre enero y agosto, el gasto total asumido se elevó a 243,6 millones de euros, un avance del 10,8% frente al mismo tramo de 2025. Este aumento del coste no responde a una mayor masa de beneficiarios, sino al encarecimiento de la cuantía individual.

De hecho, el volumen de perceptores permaneció plano. En agosto se contabilizaron 41.693 beneficiarios, un registro prácticamente idéntico al del ejercicio previo, 41.761 personas. En cambio, el importe medio mensual creció un 13,8%, situándose en 668,1 euros, como consecuencia de las actualizaciones automáticas fijadas por la Administración Central.

El reto estructural de la economía insular

La combinación de ambos indicadores revela una tendencia clara: el coste del sostenimiento público avanza a un ritmo superior al de la capacidad de generar actividad independiente. Mientras las obligaciones asistenciales del erario crecen a doble dígito, el volumen de personas amparadas por prestaciones laborales no se reduce, consolidando una bolsa persistente de inactividad.

El equilibrio a medio plazo pasa por favorecer un ecosistema donde la inversión privada, la competitividad de las empresas locales y la simplificación regulatoria permitan transformar subsidios en salarios reales y sostenibles.