Cinco detenidos implicados en nueve robos en viviendas del sur de Gran Canaria

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a cometer robos con fuerza en viviendas del sur de Gran Canaria. La operación, desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas, se ha saldado con cinco personas detenidas, nueve robos esclarecidos y la recuperación de parte de los objetos sustraídos.

La investigación comenzó a principios del pasado mes de agosto, después de que los agentes recibieran varias denuncias por robos cometidos en diferentes inmuebles. Los presuntos autores accedían a los domicilios y forzaban las cajas fuertes que se encontraban en su interior para hacerse con joyas y dinero en efectivo.

Durante las averiguaciones, los agentes descubrieron que una misma vivienda había sido asaltada hasta en cuatro ocasiones. Los sospechosos conocían la existencia de una caja fuerte de grandes dimensiones e intentaron abrirla en varias ocasiones, sin conseguirlo. Se descubrió además que uno de los integrantes trabajaba como instalador y técnico en mantenimiento de sistemas de alarmas en viviendas, la principal circunstancia que habría facilitado el acceso a información sobre los domicilios.

Intenta huir y acaba en el hospital

Tres de los autores fueron sorprendidos mientras robaban en un chalet. Al detectar la presencia policial, uno de ellos intentó huir, saltando un muro y sufriendo una lesión grave. Después, fue trasladado al Hospital de Las Palmas de Gran Canaria, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

Los agentes intervinieron varias herramientas utilizadas en los robos, entre ellas radiales, mazas, palanquetas y destornilladores, además de pasamontañas y sudaderas. También recuperaron parte de los efectos sustraídos.

Tras la detención de las cinco personas y el esclarecimiento de nueves robos con fuerza, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretándose el ingreso en prisión para dos de ellos.