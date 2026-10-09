Clavijo acusa a Sánchez de arrogancia por cuestionar la composición del Parlamento

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado a Pedro Sánchez de mostrar "cierta superioridad moral" y "arrogancia" al cuestionar la composición del Parlamento. El dirigente de Coalición Canaria ha defendido que la Cámara debe reflejar el resultado de las urnas y ha recordado al presidente del Gobierno que fue ese mismo Parlamento el que permitió su investidura.

Clavijo ha realizado estas declaraciones este viernes en Gáldar, en Gran Canaria, después de que Sánchez afirmara que ha llegado el momento de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en "aticazos".

El presidente autonómico ha respondido cuestionando la posición del socialista y recordando que tampoco vive en una vivienda de protección oficial. A su juicio, la legitimidad de la Cámara procede de los votos de los ciudadanos, con independencia de que el resultado agrade o no a los partidos.

"Yo creo que la soberanía del Parlamento se parece a lo que la gente votó. Te podrá gustar más o te podrá gustar menos", ha afirmado Clavijo, que ha insistido en que se trata de la misma Cámara que hizo presidente a Sánchez.

Clavijo ve interés en la crispación electoral

El presidente canario también ha advertido de que el periodo electoral estará marcado por los eslóganes y la confrontación política. En este contexto, considera que a Sánchez le interesa "la polarización, el enfrentamiento y la crispación".

Clavijo ha asegurado que no pretende entrar en esa dinámica y ha reiterado la necesidad de respetar la soberanía popular. Su respuesta sitúa el debate sobre la composición del Parlamento en el centro de la confrontación política de cara a las próximas elecciones.

Canarias busca peso en la formación del Gobierno

Más allá del enfrentamiento con Sánchez, Clavijo ha defendido que los diputados elegidos en Canarias tengan un papel determinante en la formación del próximo Gobierno de España.

El presidente autonómico ha expresado su deseo de que el futuro Ejecutivo dependa de los representantes de las islas en el Congreso, al considerar que esa situación beneficiaría al archipiélago.

Una vez celebradas las elecciones, ha señalado, deberán articularse las mayorías parlamentarias que sean posibles. La capacidad de los diputados canarios para influir en esas negociaciones se perfila así como uno de los elementos que Clavijo considera relevantes para defender los intereses de las islas.