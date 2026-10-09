Clavijo sitúa a Teodoro Sosa como opción para encabezar la lista nacionalista por Las Palmas

Teodoro Sosa gana peso como posible candidato al Congreso por Las Palmas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha asegurado este viernes en Gáldar que el alcalde galdense sería «el mejor candidato» para la alianza entre su formación y Primero Canarias.

Las declaraciones se produjeron durante una visita de ambos al Parque Eólico Botija-Gáldar, donde se ejecutan los trabajos para instalar un tercer aerogenerador.

Clavijo destacó la valoración política de Sosa en Gran Canaria y sostuvo que sería «un magnífico candidato» para encabezar la lista. También consideró que el actual alcalde de Gáldar y vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria está preparado para asumir «otro tipo de instituciones y de retos».

Sosa se ofrece, pero asegura que aún no hay decisión

Teodoro Sosa respondió mostrando su disposición a participar en la candidatura que finalmente acuerden las organizaciones nacionalistas, aunque recalcó que todavía no existe una decisión.

El cofundador de Primero Canarias aseguró que está dispuesto a «arrimar el hombro» allí donde su formación y la eventual alianza consideren necesario, pero señaló que la cuestión aún no ha sido debatida ni decidida por los órganos correspondientes.

Sosa defendió además que el adelanto electoral supone una primera prueba para el objetivo de impulsar una mayor unidad nacionalista en Canarias y apuntó a la posibilidad de recuperar un grupo político propio en el Congreso como uno de los argumentos para alcanzar acuerdos.

«No lo decidiré yo», remarcó Sosa, que recordó que actualmente continúa al frente del Ayuntamiento de Gáldar y como vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria.

Primero Canarias busca una alianza para las generales

Primero Canarias nació con la intención de promover una mesa de entendimiento entre las distintas fuerzas nacionalistas del archipiélago. Sosa ha insistido ahora en esa estrategia ante la convocatoria electoral del próximo 29 de noviembre.

Por el momento, ni Primero Canarias ni Coalición Canaria han confirmado oficialmente que Teodoro Sosa vaya a encabezar la candidatura al Congreso por la provincia de Las Palmas.

El respaldo público de Clavijo coloca, sin embargo, al alcalde de Gáldar en el centro de las conversaciones para definir la lista con la que la alianza nacionalista concurrirá a las próximas elecciones generales.