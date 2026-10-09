Detenido por presuntamente quemar vivo a un perro en un paraje costero de Tenerife

La Policía Local de Adeje ha detenido a un varón acusado de presuntamente quemar vivo a un perro en un paraje costero en Tenerife, según ha informado este viernes Europa Press.

El sospechoso, que fue sorprendido, en el lugar de los hechos, junto a una mujer, permanece bajo custodia y ha sido puesto a disposición judicial tras la apertura de diligencias por parte de la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 03.30 horas de la madrugada del pasado jueves, cuando el 112 recibió el aviso de varios ciudadanos alertando sobre una lumbre de características anómalas en el paraje de Casas Baratas, situado en el Puertito de Adeje.

Calcinado en el interior de una hoguera

Hasta el lugar se desplazó de urgencia una patrulla policial, cuyos efectivos localizaron una precaria estructura levantada con bloques y, a escasos metros, una hoguera en cuyo interior yacía el animal calcinado. Los agentes procedieron de inmediato a la identificación y detención del presunto autor.

Con el fin de sustentar la acusación en el futuro proceso judicial con las máximas garantías probatorias, los restos del can han sido derivados a un centro especializado para practicarle una exhaustiva necropsia forense. Este examen pericial resultará clave para certificar la causa exacta del fallecimiento y constatar la gravedad de las torturas padecidas por el animal, lo que permitirá atribuir los agravantes contemplados en la legislación penal.

Otros episodios investigados por la policía

Este suceso no constituye un hecho aislado en este rincón del litoral tinerfeño. La Policía Local lleva más de un mes investigando continuos episodios de crueldad hacia diversos animales en la zona. Estas prácticas salieron a la luz a raíz de un operativo municipal destinado a tramitar las notificaciones de desalojo a las personas que pernoctan en infraviviendas sin reunir condiciones mínimas de habitabilidad ni contar con autorización administrativa.

En el marco de estas actuaciones, las autoridades han detectado abandonos continuados de felinos, canes e incluso de un cerdo de la raza autóctona cochino negro. Hasta la fecha, los servicios municipales han logrado rescatar a seis perros con severos signos de violencia, los cuales se recuperan en el Centro Integral de Acogida de la localidad con vistas a su posterior adopción.

Asimismo, la labor de control de las colonias felinas en el asentamiento chabolista ha tropezado con notables trabas sobre el terreno. Según han denunciado desde el Ayuntamiento de Adeje, los técnicos y cuidadores han tenido que afrontar una persistente hostilidad por parte de los residentes de la zona, una situación de tensión que ha comprometido la seguridad de los profesionales mientras desempeñaban las labores de protección animal.