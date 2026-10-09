El 79% de las agresiones a los sanitarios en Canarias son de carácter verbal, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha detallado que esas agresiones responde a insultos, amenazas o coacciones de carácter verbal.

La titular autonómica ha querido matizar el "impacto" de estas cifras y ha defendido que en las islas predomina un ambiente de "normalidad y respeto", tomando como referencia los casi catorce millones de consultas y actos médicos registrados durante el último ejercicio.

Vigilantes, mamparas protectoras y pulsadores de pánico

Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Monzón ha desgranado las iniciativas adoptadas por el Servicio Canario de Salud (SCS) a través de su plan de prevención activo desde 2007.

Entre los dispositivos desplegados en ese plan de seguridad, la responsable del área ha destacado la presencia de vigilantes con carácter permanente en dependencias conflictivas, la instalación de mamparas protectoras, pulsadores de pánico y software de alerta interna en los equipos informáticos. Asimismo, el Ejecutivo regional mantiene contactos con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias para extender a todo el archipiélago el protocolo de agilización judicial de denuncias ya operativo en la provincia de Las Palmas.

Recordar que los sindicatos médicos en Canarias convocaban este jueves una huelga indefinida en el Servicio Canario de la Salud desde el próximo 16 de octubre para protestar por las condiciones laborales de los facultativos en el archipiélago.

Según ha adelantado EFE, el Sindicato Médico (CESM) y el Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) han detallado que el parón se realizará por cuestión de las discrepancias que mantiene el colectivo con la Consejería de Sanidad.

Los sindicatos mayoritarios entre el colectivo médico en Canarias han recalcado que no se ha dado respuesta, por parte de la Consejería, a los 18 objetivos planteados que forman parte de un plan estratégico para mejorar las condiciones laborales de los médicos y preservar la calidad del sistema público.