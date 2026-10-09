El mes pasado, el septiembre más cálido desde 1961 para Canarias

Las Islas Canarias registraron el pasado mes de septiembre como el más cálido desde 1961. El archipiélago llegó a tener una temperatura media de 24,4 grados.

Durante este verano se ha registrado una ola de calor en el archipiélago canario entre los días 1 y 5 de agosto, con una duración de cinco días, ha recordado la Aemet.

En cuanto a las precipitaciones en Canarias, el carácter fue variable, predominando las categorías normal y seco, aunque con un carácter extremadamente húmedo en La Gomera y en otros sectores occidentales que marcaron el carácter del conjunto del archipiélago, ha añadido la agencia meteorológica. Las islas tuvieron de precipitación media un 6,5 mm, con un porcentaje de precipitación de 120 y de un carácter muy húmedo.

En el caso del otoño, que comenzará el próximo 23 de septiembre, se prevé que será muy probablemente más cálido de lo normal en toda España. Podría ser un otoño lluvioso en zonas del norte y oeste peninsular, ha detallado la Aemet. Concretamente en Canarias, según puntualiza la Aemet, hay un 25 % de probabilidad de que el otoño sea más lluvioso de lo normal frente a un 40 % de que sea más seco.

En cuanto la mes de septiembre, el pasado día 21, Canarias registró temperaturas de hasta 36 grados y calima.

Temporada calurosa en Canarias

Como ya se recogió desde Libertad Digital Canarias, el pasado 3 de agosto, Canarias superó los 35 grados de madrugada y se mantuvo la alerta por calor.

Según los datos oficiales proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el pico más elevado durante las horas de oscuridad se localizó en el municipio grancanario de Agüimes. En este punto, los registros anotaron 35,8 grados a las 00.00 horas, una cifra que dificulta el descanso. Fuerteventura también padeció los rigores de este episodio; la localidad de Pájara se erigió como el segundo enclave más caluroso de las islas durante esa noche, alcanzando los 34,8 grados a la misma hora.

El pasado 5 de agosto, el calor tampoco daba tregua en las Islas Canarias. En la isla de Gran Canaria, los termómetros se dispararon hasta los 38 grados en las medianías del sur y el oeste, así como en las zonas bajas del sur y sureste de la isla. Un calor severo acompañado de calima y fuerte viento, según informó la Aemet.

En el mes anterior, concretamente el 6 de julio, la Aemet activó avisos por calor en Canarias con máximas de hasta 40 grados.

Según las previsiones meteorológicas, se había previsto que las máximas rozaran los 40 grados en algunos puntos de Gran Canaria y Tenerife, mientras que en el resto de las islas también se esperaron registros elevados, con valores superiores a los 34 y 35 grados en las zonas más expuestas.

Verano más cálido en toda España

Además, hay que recordar que para toda España, el trimestre veraniego de 2026 fue el más cálido en nuestro país desde, al menos, 1869. Según ha recogido la Agencia Estatal de Meteorología, la estación se extendió más allá de sus límites habituales, con temperaturas propias de pleno verano durante la segunda quincena de mayo y la primera de septiembre. Las precipitaciones también fueron muy escasas: solo los veranos de 1994 y 2016 fueron más secos que el de este año.

En cuanto a las temperaturas, el verano de 2026 ha sido el más cálido desde el inicio de la serie oficial en 1961, superando en más 0,3 grados al verano de 2025. Los diez veranos más cálidos de la serie han ocurrido en el siglo XXI.

Todo el balance del verano de 2026 se ve marcado por la persistencia e intensidad del calor y por la escasez de precipitaciones. Entre los detalles que ha dado a conocer la Aemet, se remarca que las condiciones plenamente veraniegas en este 2026 se prolongaron durante cuatro meses, un mes más que la duración de la estación en el calendario.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha dado a conocer el balance del verano de 2026, que se ha caracterizado por la persistencia e intensidad del calor y por la escasez de precipitaciones.