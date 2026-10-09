El Rally Islas Canarias volverá al Mundial del 6 al 9 de mayo de 2027

El Rally Islas Canarias–Rally de España ya tiene fechas para su próxima edición. La competición se disputará del 6 al 9 de mayo de 2027 en Gran Canaria, después de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) haya hecho oficial el calendario del Campeonato del Mundo de Rallies (WRC).

La cita canaria celebrará su 51.ª edición y volverá a formar parte del máximo certamen internacional de la especialidad por tercer año consecutivo, tras su incorporación al calendario mundialista en 2025.

La prueba será, además, la quinta de las 15 citas que integrarán el campeonato en 2027, en una temporada que comenzará en enero con el Rally de Montecarlo y concluirá en noviembre con el Rally de Arabia Saudí.

Una de las grandes citas sobre asfalto

El Rally Islas Canarias se ha consolidado como una de las pruebas de referencia del calendario mundialista. Su recorrido por las carreteras de Gran Canaria supone un desafío para los pilotos y equipos, en un campeonato en el que predominan las pruebas sobre tierra.

De las 15 competiciones previstas para 2027, únicamente cuatro se disputarán sobre asfalto, lo que refuerza la singularidad de la cita canaria dentro del Mundial.

El promotor del rally, Germán Morales, ha destacado la importancia de mantener la prueba en el calendario internacional tras la edición de 2026, en la que la competición celebró su 50.º aniversario.

Morales ha señalado que la organización ya trabaja para que la próxima edición vuelva a ofrecer un gran espectáculo a los aficionados canarios y mantenga el nivel alcanzado en las últimas temporadas.

Ogier ganó la edición del 50 aniversario

La edición de 2026, celebrada del 23 al 26 de abril, tuvo como vencedor al francés Sébastien Ogier, nueve veces campeón del mundo. La prueba conmemoró medio siglo de historia y reforzó su presencia internacional con cuatro jornadas de competición.

La próxima convocatoria dará continuidad a esa trayectoria y permitirá a Gran Canaria volver a situarse en el foco del automovilismo internacional durante cuatro días.

La permanencia del Rally Islas Canarias en el Mundial está respaldada, además, por el acuerdo alcanzado para garantizar su presencia en el campeonato hasta 2029, con opción a una ampliación posterior.

Con las fechas de 2027 ya confirmadas, la organización afronta ahora los preparativos de una nueva edición de la prueba, que volverá a reunir en las carreteras grancanarias a los principales equipos y pilotos del campeonato.