El SCS revela la oferta de 40€/hora rechazada por los médicos

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha manifestado su absoluto estupor ante la decisión de las organizaciones sindicales médicas de convocar una huelga indefinida a partir del próximo 16 de octubre, una medida adoptada tras varios meses de conversaciones para abordar el marco laboral del colectivo. El director del organismo público, Adasat Goya, detalló en una entrevista al programa Despierta Canarias de Radio MARCA Tenerife que la Administración autonómica consideraba que las conversaciones progresaban de manera favorable y que existía margen real para materializar un acuerdo con los representantes de los profesionales sanitarios.

A este respecto, el responsable de la gestión sanitaria reveló que el pasado martes el SCS recibió un correo electrónico en el que los sindicatos excusaban su asistencia a la reunión negociadora programada, aludiendo a la celebración de una rueda de prensa previa. Fue en esa misma comparecencia pública donde la representación sindical hizo el anuncio formal del paro indefinido, una maniobra que tomó por sorpresa a la Consejería de Sanidad en pleno proceso de diálogo.

El dirigente del SCS admitió que la movilización acarreará severas repercusiones asistenciales, perjudicando de forma directa a los pacientes que dependen de desplazamientos interinsulares para acceder a consultas o tratamientos especializados. Pese a reiterar el respeto institucional al derecho fundamental a la huelga, Goya advirtió de la complejidad para mantener la actividad en los centros del Archipiélago, recordando que «dependemos sí o sí de la voluntad del profesional» y anticipando la suspensión inevitable de consultas externas y procedimientos programados si la huelga es secundada masivamente.

La propuesta retributiva: más de 40 euros por hora de guardia

En relación con los puntos de fricción, la retribución y organización de las guardias médicas constituye el núcleo del desencuentro laboral. El director del SCS defendió que el Gobierno autonómico ha puesto sobre la mesa ofertas que no solo responden a las reivindicaciones planteadas, sino que mejoran sustancialmente las condiciones económicas previas. En concreto, la Administración planteó elevar la remuneración por hora de guardia por encima de los 40 euros, superando la horquilla inicial de 30 euros que habían reclamado las propias organizaciones sindicales en la apertura de la negociación.

De forma paralela, el Ejecutivo propuso la alternativa de conservar las cuantías retributivas actuales pero reduciendo la duración de las jornadas continuadas mediante la implantación de turnos de diez horas. Goya recalcó que la Administración analizó «una a una» las 18 peticiones contenidas en el documento técnico remitido por los sindicatos, incorporando progresivamente diversas mejoras al borrador final con el objetivo de cerrar un marco regulatorio satisfactorio para ambas partes.

Bloqueo en los contactos y encuadre en el ámbito estatal

A pesar del escenario de confrontación, la dirección del Servicio Canario de la Salud insistió en que el Gobierno autonómico mantiene la predisposición para alcanzar un pacto que evite la paralización de la sanidad pública. Sin embargo, el responsable del área lamentó la imposibilidad actual de mantener un canal directo de comunicación con los portavoces de la huelga, asegurando que los intentos de localización telefónica efectuados por la Consejería han quedado sin respuesta. Por ello, reclamó una explicación formal sobre las razones que han llevado a la representación sindical a dar por rotas las conversaciones de manera unilateral.

La huelga indefinida convocada para el 16 de octubre se enmarca en una dinámica de protestas de alcance estatal que afecta a la sanidad pública en su conjunto. El colectivo médico fundamenta estas movilizaciones en la necesidad de frenar el desgaste del personal, reducir la sobrecarga de trabajo en la atención primaria y especializada y actualizar sus condiciones laborales y salariales a nivel autonómico y nacional.