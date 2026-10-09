La guagua urbana gana un 8,3% de viajeros en Canarias y roza los ocho millones en agosto

El transporte urbano en guagua registró 7,98 millones de viajeros en Canarias durante agosto, un 8,3% más que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El crecimiento registrado en las Islas supera el avance del 4,6% contabilizado por el conjunto del transporte urbano en autobús en España durante el mismo periodo. El INE confirma además que el conjunto del transporte público nacional aumentó un 3,3% interanual en agosto.

Canarias se situó entre las comunidades con mayores incrementos, aunque por debajo de Castilla y León, que encabezó la evolución con un 12,7%, seguida de Murcia, con un 10,2%, y Extremadura, con un 9,9%.

Madrid fue la única comunidad de las incluidas en esta estadística donde descendió el número de usuarios de autobús urbano, con una caída del 1,5% respecto a agosto del año pasado.

La gratuidad continúa durante 2026

El aumento de viajeros se produce mientras Canarias mantiene durante este año la bonificación del 100% en los abonos y títulos multiviaje incluidos en el sistema de ayudas para el transporte público colectivo terrestre.

El Real Decreto-ley 17/2025 estableció esta bonificación para todo 2026 en Canarias y Baleares, aunque no comprende de forma general cualquier billete sencillo, sino los abonos y títulos multiviaje acogidos al programa.

La medida lleva varios años condicionando el escenario del transporte público en las Islas y continúa siendo uno de los elementos a tener en cuenta al analizar el crecimiento de la demanda, aunque los datos publicados ahora por el INE no determinan qué parte del aumento del 8,3% está directamente relacionada con la gratuidad.

Sin garantías todavía para 2027

La continuidad de esta bonificación más allá del presente ejercicio tampoco está asegurada. El Gobierno de Canarias reclamó esta misma semana al Estado que garantice la gratuidad durante 2027, después de que una reunión entre responsables de Transporte concluyera sin una confirmación sobre su continuidad después del 31 de diciembre.

Mientras se resuelve el futuro de la medida, los últimos datos del INE sitúan a Canarias con 7.983.000 viajeros urbanos en guagua durante agosto y un crecimiento interanual que prácticamente duplica el registrado por el autobús urbano en el conjunto de España.