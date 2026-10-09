Lanzarote recibe a 339 inmigrantes en 24 horas tras el rescate de cuatro pateras

Lanzarote ha recibido a 339 inmigrantes en cuatro embarcaciones irregulares durante las últimas 24 horas. Salvamento Marítimo ha rescatado a otras 136 personas en dos neumáticas que llegaron al puerto de Arrecife durante la madrugada de este viernes.

La primera embarcación fue localizada por la Guardamar Urania, movilizada por el Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas. En ella viajaban 76 personas, entre las que había ocho mujeres y dos menores de edad.

Tras el rescate, la Guardamar puso rumbo al puerto de Arrecife, donde desembarcó a sus ocupantes alrededor de la 1.20 horas.

La segunda intervención se produjo después de que la Guardia Civil alertara de la presencia de una embarcación irregular a unas siete millas al este de Corralejo, en Fuerteventura. El Centro de Coordinación de Salvamento de Las Palmas activó entonces a la Salvamar Acrux, que localizó y rescató a las 60 personas que viajaban a bordo.

Los ocupantes fueron trasladados también al puerto de Arrecife, donde llegaron alrededor de las 6.00 horas.

Cuatro pateras en un día en Lanzarote

Estas dos intervenciones se suman a otros dos rescates efectuados entre la madrugada y las horas centrales del jueves. En total, Salvamento Marítimo ha trasladado a Lanzarote a 339 inmigrantes en cuatro embarcaciones durante las últimas 24 horas.

En la madrugada del jueves, los servicios de rescate localizaron una neumática con 125 personas a bordo cuando navegaba a 58 millas náuticas, unos 107 kilómetros, al noreste de Lanzarote. La embarcación presentaba una entrada de agua y sus ocupantes habían alertado de las dificultades para continuar navegando.

Entre sus ocupantes había 99 hombres, cuatro mujeres y 22 menores. Los equipos de Salvamento Marítimo rescataron a todos ellos y los trasladaron al muelle de Arrecife.

Horas después, otra neumática fue interceptada a 78 millas náuticas, unos 144 kilómetros, al noreste de la isla. En ella viajaban 78 inmigrantes subsaharianos, entre ellos 64 varones, doce mujeres y dos menores.

La Salvamar Al Nair se encargó de rescatar a los ocupantes y trasladarlos hasta el puerto de Arrecife.

Con las cuatro operaciones, Lanzarote concentra 339 de los rescates realizados en estas últimas 24 horas, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo.