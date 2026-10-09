Las Palmas celebra la III carrera benéfica '¡Anda Corazón!' a favor de la donación de órganos

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria volverá a convertirse este domingo, 18 de octubre, en el epicentro de la solidaridad y el deporte con la celebración de la tercera edición de la iniciativa benéfica ¡Anda Corazón!. Este evento, que ya cuenta con la confirmación de más de tres centenares de inscritos, busca aunar la actividad física con una importante labor de concienciación social en las calles de la capital.

Según han detallado los responsables de la organización, la prueba tiene como propósito principal servir de punto de encuentro para visibilizar la importancia de mantener hábitos de vida saludables. Asimismo, se busca fomentar la práctica regular de ejercicio físico, concienciar a la población sobre el impacto de las diversas patologías cardiacas e impulsar de forma decidida la donación de órganos, un acto de generosidad que logra dar una segunda oportunidad y regalar vida a miles de personas cada año en toda España.

Precisamente, para dar testimonio de esta realidad, las personas trasplantadas o aquellas que se encuentran actualmente en lista de espera conformarán la cabecera de esta marcha. Estarán acompañadas por profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como por familiares y personas cercanas a esta situación médica, quienes recorrerán juntos el emblemático entorno del paseo de Las Canteras.

El evento está promovido directamente por la Asociación de Enfermos del Corazón y otros Órganos de las islas Canarias (Asenco). Con esta tercera edición, la entidad vuelve a entrelazar deporte, prevención médica, salud pública y participación ciudadana en uno de los escenarios al aire libre más reconocidos y transitados de la capital grancanaria.

Para garantizar que cualquier ciudadano pueda sumarse a la iniciativa, el evento contará con dos modalidades de participación. Por un lado, se ha organizado la prueba denominada 'Carrera 4K', orientada a aquellos con mayor preparación; por otro, la 'Caminata 4K Saludable', diseñada para permitir a los asistentes disfrutar de una jornada al aire libre y junto al mar, independientemente de su nivel de entrenamiento previo o sus capacidades físicas.

En cuanto al diseño del trayecto, la organización ha estipulado que el recorrido tendrá su punto de partida y su meta ubicados en el Parque del Litoral, en la zona de El Rincón. Desde allí, los corredores y caminantes avanzarán por el citado paseo de Las Canteras hasta alcanzar la altura de Playa Chica, punto fijado para el retorno, desde donde emprenderán el camino de vuelta hacia el punto de inicio.

Será exactamente en este enclave de El Rincón donde, además de recibir a los cientos de participantes tras cruzar la línea de meta, se desarrollarán diversas actividades complementarias orientadas a toda la familia. De hecho, la salida oficial está prevista para las 10:30 horas del domingo, si bien la jornada arrancará de forma previa a las 9:00 horas con la bienvenida oficial, dando paso a las 10:00 horas a la inauguración y apertura de la Feria de la Salud.

Al respecto de esta convocatoria, el presidente de Asenco, Antonio Francisco Suárez, ha querido celebrar la consolidación de la prueba deportiva en el calendario local. Tal y como ha explicado a los medios, se trata de una cita que "busca la convivencia y la concienciación, compartir y difundir la donación de órganos" entre la sociedad.

En esta misma línea se ha pronunciado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor. La representante municipal ha querido invitar a todos los vecinos a participar en una actividad que, según sus propias palabras, "no busca ni mucho menos la competición, sino concienciar a la población sobre la importancia de la donación de órganos, dentro de la Semana del Corazón".