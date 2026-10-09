Los diputados socialistas en Canarias multiplican sus casas mientras promueven topar el alquiler

El debate sobre el acceso al hogar en Canarias suele venir acompañado de recetas intervencionistas, topes de precios y señalamientos al propietario privado. Sin embargo, el examen de las declaraciones de bienes de los representantes públicos en las islas ofrece un contraste elocuente. Quienes promueven desde la tribuna parlamentaria la restricción del libre mercado y censuran los rendimientos del capital residencial son, con frecuencia, los primeros en beneficiarse de sus frutos.

El récord de patrimonio en las filas socialistas

El expediente más voluminoso en número de inmuebles dentro del Parlamento autonómico lleva firma socialista. La diputada palmera Alicia Vanoostende, exconsejera regional de Agricultura, consigna en su registro oficial diez viviendas, cuatro terrenos rústicos y una parcela industrial. Su cartera inmobiliaria incluye participaciones en cinco casas en Bélgica, la mitad de un piso en Murcia y el tercio de una sociedad mercantil que explota activos en La Palma. La presencia patrimonial de las figuras del PSOE no termina ahí: la parlamentaria y exalcaldesa Patricia Hernández declara una vivienda en Santa Cruz de Tenerife junto a un segundo inmueble en Madrid.

La lista se amplía con otros socios tradicionales de la izquierda en el archipiélago. Casimiro Curbelo, líder de la Agrupación Socialista Gomera, declara cuatro viviendas, dos de ellas en régimen de alquiler, además de participaciones activas en sociedades mercantiles vinculadas al negocio del ladrillo como Chewy West SL, Argamul Gomera SL o Caculago SL

Miles de euros en rentas mensuales

Lejos de rechazar las dinámicas del mercado de arrendamiento, el grupo parlamentario del PSOE alberga a un número notable de arrendadores que perciben ingresos regulares gracias al patrimonio residencial. Gustavo Matos, expresidente del Parlamento de Canarias, tiene dos viviendas en Tenerife y computa 12.000 euros anuales derivados del arrendamiento urbano. Gustavo Santana suma dos propiedades, entre ellas un bungalow en San Bartolomé de Tirajana, con cerca de 10.000 euros anuales por idéntico concepto.

El catálogo continúa con Manuel Hernández, quien dispone de dos inmuebles y percibe unos 6.000 euros por su explotación, y Lucía Tejera, titular de tres viviendas que le reportan 4.400 euros. Por su parte, la diputada Lucía Fuentes Mesa declara dos propiedades, asociando una de ellas a ingresos de 11.000 euros procedentes del alquiler vacacional, una modalidad duramente atacada por las formaciones de izquierdas en el archipiélago. Finalmente, Rafael Nogales diversifica su cartera con un inmueble residencial, tres oficinas, tres locales, una plaza de garaje y un solar, generando 13.550 euros en alquileres comerciales y urbanos.

La vía de las Cortes y los bienes opacos

La condición de rentista dentro del socialismo canario no se limita a la Cámara autonómica, sino que se extiende a las Cortes Generales. En el Senado, Manuel Fajardo Palarea declara una vivienda, un garaje y participaciones en dos locales comerciales, con un rendimiento anual de casi 16.800 euros en rentas. A su vez, el senador socialista Ramón Morales Quesada suma otra propiedad residencial y declara 3.718 euros procedentes, de nuevo, del negocio vacacional.

En el extremo opuesto emergen las incógnitas. Diputadas socialistas como Nira Fierro o la expresidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, no consignan ningún inmueble a su nombre. Casos singulares como el de Rosa Bella Cabrera, que declara una hipoteca de 76.000 euros sin vivienda adscrita, o Miguel Ángel Pérez del Pino, con un préstamo para primera compra sin reflejo patrimonial, evidencian un compromiso desigual con el rigor informativo.

El abismo entre el discurso y la práctica

La acumulación de patrimonio y la obtención de dividendos constituyen actos enteramente legítimos en cualquier sociedad donde impere el derecho de propiedad. La paradoja surge cuando estas rentas pertenecen a los mismos dirigentes políticos que atribuyen la escasez de oferta insular a la rentabilidad del sector privado. El contraste entre la censura moral que la izquierda proyecta sobre los propietarios canarios y las cuentas corrientes de sus propios cargos resulta evidente. Prohibir y penalizar hacia afuera mientras se ingresan miles de euros puertas adentro define una severa quiebra entre el discurso ideológico y la conducta cotidiana.