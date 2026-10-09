PONOS abre su sexta convocatoria para mejorar la empleabilidad de jóvenes de 16 a 34 años

Los jóvenes de entre 16 y 34 años ya pueden inscribirse en la sexta convocatoria de PONOS, un proyecto del Cabildo de Tenerife centrado en la orientación laboral, la formación y el acceso al mercado de trabajo.

La iniciativa, desarrollada junto a la Fundación General de la Universidad de La Laguna, ofrece acompañamiento individualizado para ayudar a los participantes a definir sus objetivos profesionales, detectar sus necesidades formativas y conocer recursos relacionados con empleo, becas y emprendimiento.

Itinerarios adaptados a cada participante

PONOS desarrolla itinerarios personalizados en función de las características, intereses y perfiles profesionales de cada joven.

El programa busca orientar a los participantes hacia las opciones formativas y laborales que mejor encajen con sus objetivos y cuenta además con la colaboración de empresas y entidades de diferentes sectores.

Esta participación permite conocer distintas profesiones, adquirir experiencia práctica y establecer un primer contacto con el entorno laboral.

Inscripción gratuita en nueve sedes

La participación en esta sexta edición es gratuita y la inscripción puede realizarse a través de la página web consiguecurroconponos.com.

Las solicitudes se atenderán por orden de petición en las nueve sedes con las que cuenta el proyecto en Tenerife.

Los nuevos grupos comenzarán próximamente su fase de acogida, en la que recibirán información sobre las actividades y los servicios de orientación y acompañamiento disponibles.

PONOS cumple cinco años

La apertura de esta convocatoria coincide con el quinto aniversario del proyecto, puesto en marcha en 2021.

Con motivo de la efeméride se ha presentado el Manual de la Metodología PONOS, que recoge el modelo de trabajo, las herramientas y los procedimientos empleados durante estos años.

También se entregaron reconocimientos a entidades y empresas colaboradoras, entre ellas Fundación Don Bosco Salesianos Social, 3 Doubles Producciones y Titsa, además de a diferentes sedes del proyecto.

El acto reconoció igualmente a Belén Delgado Hernández, primera becaria de PONOS, y a Jennifer Martín Meneses, primera emprendedora vinculada al programa.

La sexta convocatoria queda ahora abierta para jóvenes de 16 a 34 años, con plazas tramitadas por orden de solicitud en las nueve sedes de Tenerife.