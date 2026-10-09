Reabren Playa Jardín en Tenerife tras superar el enésimo episodio contaminante

El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha comunicado este viernes la reapertura de Playa Jardín, en concreto de su cala central, después de que los últimos análisis técnicos constatasen que el agua reúne las condiciones microbiológicas óptimas. La zona costera permanecía clausurada desde el pasado miércoles, momento en el que se detectó una concentración anómala de enterococos intestinales, un contaminante frecuentemente vinculado a deficiencias en las redes de saneamiento urbano y la evacuación residual.

Los muestreos de seguimiento ejecutados por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias certificaron que la calidad vuelve a ser adecuada para el recreo. Pese al alivio momentáneo, se trata del cuarto cierre en lo que va de año que padece este singular enclave marítimo diseñado en su día por César Manrique, lo que pone de relieve la cronicidad de un problema que las autoridades no han logrado erradicar.

En sus perfiles institucionales en redes sociales, la corporación local ha expresado su gratitud a vecinos y visitantes por la "colaboración y comprensión" brindada durante estas jornadas de restricción cautelar, al tiempo que lamentó las molestias derivadas del corte. Pese a los llamamientos a la calma, la reiteración de estos episodios suscita crecientes quejas entre hosteleros y comerciantes, quienes denuncian que la inoperancia en la gestión de infraestructuras lastra la reputación exterior del municipio en plena campaña turística.

El saneamiento deficiente y las fugas en la red continúan constituyendo una asignatura pendiente en diversos tramos del litoral tinerfeño. Para el sector productivo de la comarca, resulta imprescindible que el Cabildo y el Ejecutivo autonómico aceleren la modernización integral de los emisarios submarinos y depuradoras, evitando que vertidos indeseados comprometan la seguridad de los bañistas y perjudiquen a la libertad de empresa y actividad hostelera que sostiene a la economía insular.