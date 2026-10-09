Rescatan a tres tripulantes de un pesquero a la deriva a más de 200 kilómetros de El Hierro

Los efectivos de Salvamento Marítimo culminaron con éxito durante la noche de este jueves una compleja operación de auxilio que permitió poner a salvo a los tres tripulantes de un barco pesquero. La embarcación se encontraba a la deriva a más de 230 kilómetros al suroeste de El Hierro, en pleno océano Atlántico, totalmente inutilizada tras encadenar una avería mecánica severa en su motor principal y un fallo crítico en su circuito eléctrico.

La nave había zarpado dos días antes desde el puerto de La Restinga, al sur de la isla herreña, para desarrollar una jornada habitual de faena. No obstante, las dificultades a bordo sobrevinieron con el paso de las horas hasta dejar la nave sin gobierno ni capacidad de maniobra. El primer aviso de emergencia fue recibido en el centro de control de Salvamento Marítimo de Tenerife hacia las 19:30 horas, si bien las complejas condiciones operativas y las interferencias impidieron entablar una comunicación directa y estable con los marineros hasta dos horas después.

Cuando finalmente se logró restablecer el contacto por radio, los tripulantes confirmaron a los operadores que la situación a bordo se había vuelto dramática, ya que se encontraban achicando agua de manera constante para contrarrestar una vía de entrada y evitar el hundimiento del pesquero. Ante el riesgo inminente para la vida de los ocupantes, el centro coordinador movilizó de urgencia al helicóptero Helimer 204, con base en el archipiélago canario, especializado en rescates de largo alcance en alta mar.

Asimismo, la torre de control emitió un aviso a las naves que surcaban la zona, solicitando la colaboración del yate DRAAK, que se desvió de su ruta original para proporcionar apoyo auxiliar y supervisar visualmente a la embarcación siniestrada hasta la llegada de los medios aéreos. Tras alcanzar la posición indicada, la tripulación del Helimer ejecutó con éxito el izado de los tres afectados, que fueron evacuados por aire y trasladados a tierra firme en buen estado aparente, poniendo fin a una arriesgada maniobra nocturna en aguas oceánicas.