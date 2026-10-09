San Juan de Dios aparta a un hermano tras una denuncia de abusos en un internado de Canarias

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha apartado de todos sus cargos a uno de sus hermanos y ha abierto un proceso canónico después de conocerse el testimonio de una persona que denuncia haber sufrido abusos sexuales y físicos por parte de dos religiosos en un internado de Canarias en 1972.

La víctima, Álvaro del Cristo Godoy, de 65 años, que tiene previsto someterse a una eutanasia, relata que tenía 11 años cuando se produjeron los hechos denunciados.

Según su testimonio, uno de los religiosos, identificado como Fernando y responsable de la enfermería, habría cometido una violación, mientras que el hermano Calixto, encargado entonces del comedor, habría colaborado sujetando al menor. Este último es el religioso que la orden ha apartado ahora de sus responsabilidades.

La orden abre una investigación canónica

El director de comunicación de San Juan de Dios, Rodrigo Martínez, ha confirmado que la medida cautelar se adoptó este viernes y que se ha iniciado un procedimiento para investigar los hechos.

La orden prevé tomar declaración a la víctima la próxima semana, localizar posibles testigos y recopilar la información disponible antes de tomar una decisión sobre el caso.

San Juan de Dios sostiene que no tuvo conocimiento de la denuncia por abusos sexuales hasta la publicación del testimonio este jueves, aunque reconoce que ya conocía una acusación diferente relacionada con episodios de violencia física.

Según la versión de la institución, esa denuncia anterior hacía referencia a una actuación en el comedor para obligar al entonces menor a comer.

Uno de los religiosos dejó la orden en 1977

Respecto al otro religioso señalado por la víctima, la orden asegura que abandonó San Juan de Dios en 1977 y que actualmente desconoce su paradero.

La institución ha señalado que pretende acelerar el procedimiento debido a las circunstancias personales de la víctima, aunque reconoce las dificultades para recabar testimonios y documentación sobre unos hechos denunciados más de cinco décadas después.

El hermano apartado permanecerá fuera de sus cargos mientras avanza el proceso canónico abierto para esclarecer lo ocurrido en el internado de Canarias en 1972.