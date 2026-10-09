Santa Cruz pone a la venta 1.263 Bonos Consumo Domingo tras generar 28.000 euros en su estreno

Santa Cruz de Tenerife pone este viernes a la venta 1.263 Bonos Consumo Domingo después de que la primera jornada de la campaña generara más de 28.000 euros en los comercios participantes.

En el estreno de la iniciativa se vendieron 1.137 de los 1.200 bonos disponibles y se alcanzó una tasa de canje del 99,92%. Un total de 31 establecimientos de la capital tinerfeña participaron en esa primera jornada.

Cada bono permite gastar el doble de su precio

Los bonos tienen un precio de 12,50 euros y permiten realizar compras por valor de 25 euros en los establecimientos adheridos.

La nueva remesa estará disponible desde este viernes y podrá utilizarse el domingo 11 de octubre. En total saldrán a la venta 1.263 unidades.

Durante el primer domingo de campaña, seis comercios alcanzaron el máximo permitido de 1.500 euros en canjes. Además, 11 de los 31 establecimientos participantes superaron los 1.490 euros.

Venta cada viernes y uso limitado al domingo

Los bonos se pondrán a la venta cada viernes previo a la jornada correspondiente a partir de las 10:00 horas y podrán adquirirse hasta las 12:00 horas del domingo o hasta agotar existencias.

Solo podrán utilizarse durante el día indicado en cada bono y, una vez finalizado el fin de semana habilitado para el canje, caducarán y no serán reembolsables.

La campaña está dirigida exclusivamente a comercios minoristas situados en la Zona de Gran Afluencia Turística de Santa Cruz que cumplan los requisitos establecidos.

La segunda jornada llegará este domingo con 1.263 bonos disponibles, después de que en el estreno se vendieran 1.137 unidades y los canjes generaran más de 28.000 euros en los negocios adheridos.