Tías "rechaza rotundamente" la planta fotovoltaica tramitada por el Gobierno de Canarias en Mácher

El Ayuntamiento de Tías, en Lanzarote, pide a Coalición Canaria y Partido Popular que "cese la especulación" en La Vega de Mácher y "rechaza de manera rotunda la nueva planta fotovoltaica tramitada por el Gobierno de Canarias, han destacado en nota de prensa este viernes.

El alcalde, José Juan Cruz Saavedra (PSOE), ha confirmado que "no se puede seguir dando viabilidad administrativa a proyectos empresariales privados a costa de desproteger el territorio", en el documento que se ha hecho llegar a la prensa.

El alcalde de Tías ha aclarado que es "inadmisible" que el Gobierno de Canarias siga "abriendo la puerta" a iniciativas de este tipo, que "roban los terrenos y el paisaje a la gente de nuestra tierra para ponerlos al servicio e interés exclusivo de especuladores y empresas monopolio", ha subrayado.

Pide a Betancort que tome cartas en el asunto

El alcalde de municipio lanzaroteño ha responsabilizado también a el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, acusándole de "engañar con hechos a los lanzaroteños y lanzaroteñas".

José Juan Cruz Saavedra ha criticado la inacción del presidente del Cabildo Insular con relación a la parar el proyecto. "Lo que tiene que hacer es mandar parar de una vez por todas al Gobierno de Canarias y frenar la gestión temeraria del consejero de Transición Ecológica, Mariano Zapata", le ha recriminado achacando sus influencias dentro del partido. "Si de verdad tiene peso dentro de Coalición Canaria, "lo que tiene que hacer es mandar pararlo de una vez".

"De forma ordenada, sostenible y planificada", así quiere que se haga el consistorio la transición hacia energías renovables, siempre y cuando se "respete la clasificación del suelo, la protección agraria y la voluntad de los vecinos".

Desde el ayuntamiento ya se ha comunicado que se van a presentar "todas las alegaciones y recursos necesarios para impedir" que este tipo de imposiciones salgan adelante en la vega de Mácher.