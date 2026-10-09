Tres investigados como autores del incendio forestal ocurrido en septiembre en Telde

La Guardia Civil investiga a tres personas como autores del incendio forestal ocurrido en Gran Canaria, el cual se inició en las proximidades de la localidad de Cazadores (Telde) el pasado 14 de septiembre.

El incendio, que se mantuvo activo durante tres días, afecto a más de 11 hectáreas de masa forestal que se encuentran parcialmente incluidas en la Reserva Natural Especial de Los Marteles. En el momento del inicio, la isla canaria se encontraba en situación de prealerta por incendios forestales, decretándose media hora más tarde la situación de alerta.

La investigación realizada por el Seprona, la colaboración de los vecinos, la inspección ocular y el informe preliminar realizado por la BIFF para determinar las posibles causas y el punto en el que se inicia el fuego, ha sido crucial para situar como probable área de inicio del incendio, una zona anexa a dos bidones de gran tamaño en los que se estaban realizando trabajos de soldadura y corte. En la inspección ocular se pudo localizar las herramientas empleadas en los trabajos, las cuales se encontraban ocultas en las proximidades del lugar de los hechos.

Cabe destacar que no se registraron daños personales, ni afectó a animales ni a bienes materiales, si bien de manera preventiva varios vecinos fueron evacuados, así como cortes de carreteras para facilitar los trabajos de extinción.

La rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia desplegados en el lugar fue clave, entre ellos, los bomberos forestales del Cabildo, del Consorcio de Emergencia de Gran Canaria, Protección Civil y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.